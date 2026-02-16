Un curso de la Mancomunidad Campiña Sur formará al sector agrario en biodiversidad y adaptación al cambio climático

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa pondrá en marcha este jueves en Montilla una formación sobre biodiversidad agraria y custodia del territorio, una iniciativa gratuita de 30 horas dirigida al sector agrario que se integra en el proyecto Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro y que se desarrollará en el edificio municipal Solera Lab con el objetivo de reforzar las capacidades locales y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible en la comarca.

Este programa formativo constituye la primera acción concreta del programa Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro, una estrategia impulsada por la Mancomunidad y subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que se desplegará en los doce municipios de la comarca con un presupuesto global de 170.400 euros.

Modelo de desarrollo sostenible

La iniciativa persigue impulsar un modelo de desarrollo basado en la alimentación saludable, la sostenibilidad y la puesta en valor del producto local, al tiempo que busca fortalecer el tejido social y reforzar las capacidades del territorio.

En ese sentido, el presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, destacó la importancia de este proyecto al señalar que "se trata de una apuesta decidida por el futuro de nuestra comarca, un proyecto que nos permite planificar de forma conjunta cómo queremos avanzar en sostenibilidad, en salud alimentaria y en la valorización de nuestros productos locales".

El propio Ruz subrayó el papel clave del sector agrario en el territorio y afirmó que "la Campiña Sur es un territorio profundamente agrario y tenemos la responsabilidad de acompañar al sector en los nuevos retos como el cambio climático o la sostenibilidad ambiental".

La primera actividad formativa se hará en Montilla

Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, valoró que la ciudad acoja esta primera actividad formativa y afirmó que "el Ayuntamiento está comprometido con iniciativas que impulsen la sostenibilidad y el desarrollo económico del territorio, y por eso cedemos el Solera Lab para acoger esta formación que beneficiará a agricultores y profesionales de toda la comarca".

El programa, que será impartido por la Fundación Somos Naturaleza (FSN) en modalidad en línea y presencial, combinará contenidos teóricos con trabajo práctico y visitas a fincas de la comarca. La formación está dirigida a agricultores, propietarios y gestores de fincas, personal técnico de medio ambiente, entidades conservacionistas y cualquier persona interesada en mejorar la sostenibilidad de su territorio.

Las personas interesadas en participar en este programa gratuito pueden formalizar su inscripción a través de la web de la Fundación Somos Naturaleza, dentro de una iniciativa que sitúa a Montilla como sede de una de las primeras actuaciones de una estrategia comarcal orientada a fortalecer el futuro del sector agrario desde la sostenibilidad y la innovación.