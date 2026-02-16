Comienzan las obras de la plaza de Andalucía de Priego de Córdoba

Este lunes han dado comienzo las obras de renovación de pavimentos e instalaciones de la plaza de Andalucía de Priego, el lateral de la plaza de la Constitución y la calle Trasmonjas, más de un mes después de la fecha inicialmente prevista para ello debido al tren de borrascas que se ha registrado durante buena parte de enero y lo que llevamos de febrero.

La actuación, cuyo importe se eleva 152.536,18 euros (IVA incluido) tendrá una duración de dos meses, continuándose con ella la profunda intervención a la que fue sometida la calle Río durante 2022 y 2023.

Las obras se dividen en cuatro zonas

Como ha indicado a Diario CÓRDOBA el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, las obras, divididas en cuatro zonas claramente delimitadas, han dado comienzo en el lateral izquierdo (zona norte), en el espacio existente entre las calles Cava, Solana y Ribera, acometiéndose posteriormente la zona de carga y descarga de la calle Cava, en uno de los laterales de la plaza de la Constitución, así como la zona de contenedores prevista en Transmonjas, donde se trasladarán los que actualmente hay en la plaza de Andalucía para, una vez finalizada la Semana Santa, iniciar la actuación en la zona donde confluyen Torrejón, Mesones y Ribera.

En concreto, las obras consistirán en la remodelación y embellecimiento de este céntrico enclave que articula varias de las vías más transitadas del centro urbano, tanto por peatones como por vehículos, y que desde la intervención a la que fue sometida en el año 2000 ha sufrido una permanente degradación.

Eliminación de contenedores soterrados y nueva solería

En cuanto a los detalles de la actuación, la principal novedad será la eliminación de los contenedores soterrados existentes entre las calles Ribera y Mesones, pegándose a su fachada la actual terraza de la cafetería Azahara, lo que permitirá que el tránsito de peatones se realice fuera de la terraza, siguiendo el acerado, y no por el interior de la misma como se hace en la actualidad.

Igualmente, se procederá a la renovación de la actual solería de la plaza por piedra natural de Sierra Elvira, en color gris y en rojo, bordillos de piedra caliza y una franja de chino cordobés de dos colores. También se renovará una tubería de fibrocemento por una de fundición dúctil para agua potable; se instalarán dos farolas nuevas de una sola luminaria y se colocarán cinco magnolios con la instalación del riego correspondiente, cinco bancos -uno de ellos adaptado- y, por último, nueva señalización podotáctil.

Habrá una nueva zona de carga y descarga

En lo que respecta a la actual zona de carga y descarga existente, se trasladará al lateral de la calle Cava, en uno de los laterales de la plaza de la Constitución, frente a la residencia de San Juan de Dios, habilitándose en ella cinco plazas. Para ello se retranqueará la actual zona ajardinada unos 30 centímetros, cambiándose de ubicación los buzones existentes junto al paso de peatones y los semáforos que regulan este cruce.

Los contenedores de residuos orgánicos, envases y vidrio que se eliminarán de la plaza de Andalucía se ubicarán en la calle Trasmonjas, donde la actual se ampliará con tres nuevos contenedores soterrados.