El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba aplaza la reforma prevista del Paseo de Andalucía

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, anunció la decisión del equipo de gobierno municipal de aplazar la reforma del Paseo de Andalucía tras «escuchar» las opiniones de los ciudadanos, que en parte habían mostrado su recelo.

El proyecto se dio a conocer en una reunión general al Foro de Participación Ciudadana y las principales discrepancias tenían que ver con el cambio del paseo central a la margen derecha para dar doble vía de circulación aprovechando el actual paseo. Varios asistentes expresaron que el Paseo de Andalucía iba a perder su identidad histórica de más de un siglo ya que era el antiguo paseo de la estación por encontrase al final la antigua vía del ferrocarril.

El alcalde señala que el Ayuntamiento invertirá en la mejora de ese espacio muy frecuentado de la localidad «porque es nuestro compromiso» pero entiende que «a la vista del interés que ha despertado este proyecto y a la vista de que los ciudadanos quieren aportar ideas se ha decidido no ejecutarlo en este 2026, sino dejarlo para próximas anualidades».

En los próximos días se abrirá un plazo para que los ciudadanos puedan, en un documento oficial, hacer sus aportaciones y proponer ideas dirigidas al Ayuntamiento y recordaba que será la manera de expresarse «más adecuada que las opiniones que se hacen en redes sociales y que pueden generar dudas».

Por otra parte, el Ayuntamiento propone destinar los casi 800.000 euros de inversión previstos para la obra en habilitar una zona de aparcamientos para el nuevo centro de salud que se construye en la localidad.