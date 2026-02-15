Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prevención crecidas GuadalquivirImibicPasacalles del CarnavalGrazalema y SubbéticaRearme europeoCP TrinitariosBaños de PopeaCórdoba CFVivienda socialIncidencias viento
instagramlinkedin

Baena

Una imagen de Carlos V. Bernal será el cartel de la Semana Santa de Baena 2026

La obra ‘Santo Entierro’ gana el primer premio de ‘Arco Oscuro’

Carlos V. Bernal, autor de la foto que será cartel de la Semana Santa de Baena.

Carlos V. Bernal, autor de la foto que será cartel de la Semana Santa de Baena. / J. C. ROLDÁN

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

Durante la tarde de ayer domingo, en el salón parroquial de Ntra. Sra. de Guadalupe tuvo lugar el acto de presentación del cartel oficial de Semana Santa de la Agrupación de Cofradías y la entrega de premios del XXXIII Concurso Fotográfico “Arco Oscuro”.

En total se presentaron 86 fotografías al concurso correspondientes a diez autores, distribuidas en tres modalidades. Tras la deliberación y valoración de las obras, el jurado acordó por unanimidad los siguientes galardones.

El premio a la mejor fotografía en la modalidad Semana Santa en General recayó en la obra Santo Entierro, de Antonio Jesús Moreno Jurado. En la modalidad Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y del Silencio, el reconocimiento fue para Ego Sum Lux Mundi, de José María Luque Ortiz. Por su parte, el premio a la mejor fotografía en la modalidad Cartel de Semana Santa correspondiente este año a la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Cristo Resucitado fue para la obra Resucitó 1, firmada por Carlos V. Bernal Herenas.

Vencedores del premio fotográfico de Baena.

Vencedores del premio fotográfico de Baena. / J. C. ROLDÁN

Cada uno de los galardones está dotado con 300 euros y un obsequio conmemorativo.

Durante el acto se destacó la calidad de los trabajos presentados y la importancia de este certamen, ya consolidado tras más de tres décadas, como herramienta de promoción cultural y patrimonial de la Semana Santa baenense.

Cartelista de 2026

Por su parte, desde la Agrupación de Cofradías se puso en valor la implicación de los participantes y el compromiso del jurado, así como el papel de la fotografía como medio para preservar y proyectar la identidad singular de la Semana Santa de Baena.

El autor del cartel de la Semana Santa baenense 2026 es Carlos V. Bernal Herenas, quien se alzó con el premio a la mejor fotografía en la modalidad correspondiente a la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Cristo Resucitado.

La obra premiada recoge una instantánea del Cristo Resucitado en su paso procesional por la calle Amador de los Ríos, captando con fuerza y sensibilidad uno de los momentos más significativos de la jornada de Resurrección.

Noticias relacionadas

Este reconocimiento viene a sumarse a su ya dilatada trayectoria en el certamen, ampliando un currículo de obras galardonadas en anteriores ediciones y consolidándolo como uno de los nombres habituales y destacados del Concurso Fotográfico Arco Oscuro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
  2. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  3. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  4. Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
  5. La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
  6. Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba
  7. El estado de las aldeas de la Subbética Cordobesa, a estudio para impulsar su desarrollo
  8. El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración

Una imagen de Carlos V. Bernal será el cartel de la Semana Santa de Baena 2026

Cabra vive un intenso fin de semana de Carnaval

Cabra vive un intenso fin de semana de Carnaval

Un desayuno molinero con ‘Montilla Virgen Extra’ busca difundir y respaldar al sector oleícola

Un desayuno molinero con ‘Montilla Virgen Extra’ busca difundir y respaldar al sector oleícola

'David Camorrano' y 'Lala Chupachups': Palma del Río inaugura el carnaval con una parodia de 'La Revuelta'

Un proyecto de la FSU de Montilla dinamizará la economía rural en Bolivia

Un proyecto de la FSU de Montilla dinamizará la economía rural en Bolivia

Córdoba dice adiós al viento y a la lluvia: la Aemet confirma que ha llegado el cambio en el tiempo que todos esperaban

Córdoba dice adiós al viento y a la lluvia: la Aemet confirma que ha llegado el cambio en el tiempo que todos esperaban

Una procesión para cerrar el año de la coronación canónica

La Asociación Carnavalesca ofrece este domingo en Priego una merienda tras el desfile infantil

La Asociación Carnavalesca ofrece este domingo en Priego una merienda tras el desfile infantil
Tracking Pixel Contents