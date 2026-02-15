Una imagen de Carlos V. Bernal será el cartel de la Semana Santa de Baena 2026

Durante la tarde de ayer domingo, en el salón parroquial de Ntra. Sra. de Guadalupe tuvo lugar el acto de presentación del cartel oficial de Semana Santa de la Agrupación de Cofradías y la entrega de premios del XXXIII Concurso Fotográfico “Arco Oscuro”.

En total se presentaron 86 fotografías al concurso correspondientes a diez autores, distribuidas en tres modalidades. Tras la deliberación y valoración de las obras, el jurado acordó por unanimidad los siguientes galardones.

El premio a la mejor fotografía en la modalidad Semana Santa en General recayó en la obra Santo Entierro, de Antonio Jesús Moreno Jurado. En la modalidad Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y del Silencio, el reconocimiento fue para Ego Sum Lux Mundi, de José María Luque Ortiz. Por su parte, el premio a la mejor fotografía en la modalidad Cartel de Semana Santa correspondiente este año a la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Cristo Resucitado fue para la obra Resucitó 1, firmada por Carlos V. Bernal Herenas.

Vencedores del premio fotográfico de Baena. / J. C. ROLDÁN

Cada uno de los galardones está dotado con 300 euros y un obsequio conmemorativo.

Durante el acto se destacó la calidad de los trabajos presentados y la importancia de este certamen, ya consolidado tras más de tres décadas, como herramienta de promoción cultural y patrimonial de la Semana Santa baenense.

Cartelista de 2026

Por su parte, desde la Agrupación de Cofradías se puso en valor la implicación de los participantes y el compromiso del jurado, así como el papel de la fotografía como medio para preservar y proyectar la identidad singular de la Semana Santa de Baena.

El autor del cartel de la Semana Santa baenense 2026 es Carlos V. Bernal Herenas, quien se alzó con el premio a la mejor fotografía en la modalidad correspondiente a la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Cristo Resucitado.

La obra premiada recoge una instantánea del Cristo Resucitado en su paso procesional por la calle Amador de los Ríos, captando con fuerza y sensibilidad uno de los momentos más significativos de la jornada de Resurrección.

Este reconocimiento viene a sumarse a su ya dilatada trayectoria en el certamen, ampliando un currículo de obras galardonadas en anteriores ediciones y consolidándolo como uno de los nombres habituales y destacados del Concurso Fotográfico Arco Oscuro.