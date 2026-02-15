Un desayuno molinero con ‘Montilla Virgen Extra’ busca difundir y respaldar al sector oleícola

El Ayuntamiento de Montilla ha anunciado la celebración de la segunda edición de ‘Montilla Virgen Extra’, una iniciativa que se consolida en el calendario local con el objetivo de difundir las excelencias del aceite de oliva virgen extra producido en el municipio y respaldar al sector agroindustrial y agroalimentario montillano.

El evento tendrá lugar el sábado 21 en la puerta del Ayuntamiento, donde se instalarán cinco almazaras y cooperativas locales que ofrecerán sus productos al público, con posibilidad tanto de degustación como de compra directa. En esta edición se incorpora como novedad la firma Los Raigones, que se suma a Oribu, Cooperativa La Aurora, Aceites Vellido y Pago de Río Frío.

La programación se completará en el patio del Ayuntamiento con un desayuno molinero y una cata dirigida, bajo el lema ‘Degusta, aprende y disfruta’, además de una ponencia formativa sobre los derechos del carbono en el cultivo del olivar.

El concejal de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento montillano, Valeriano Rosales, destacó de manera especial que «Montilla Virgen Extra viene a consolidarse como una cita importante en nuestro calendario, que nos permite difundir un producto de altísima calidad y seguir apostando por un sector fundamental en la economía montillana».