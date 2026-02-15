Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prevención crecidas GuadalquivirImibicPasacalles del CarnavalGrazalema y SubbéticaRearme europeoCP TrinitariosBaños de PopeaCórdoba CFVivienda socialIncidencias viento
instagramlinkedin

Segunda edición

Un desayuno molinero con ‘Montilla Virgen Extra’ busca difundir y respaldar al sector oleícola

El evento tendrá lugar el sábado 21 con cinco almazaras y cooperativas participantes

Tostada de aceite.

Tostada de aceite.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha anunciado la celebración de la segunda edición de ‘Montilla Virgen Extra’, una iniciativa que se consolida en el calendario local con el objetivo de difundir las excelencias del aceite de oliva virgen extra producido en el municipio y respaldar al sector agroindustrial y agroalimentario montillano.

El evento tendrá lugar el sábado 21 en la puerta del Ayuntamiento, donde se instalarán cinco almazaras y cooperativas locales que ofrecerán sus productos al público, con posibilidad tanto de degustación como de compra directa. En esta edición se incorpora como novedad la firma Los Raigones, que se suma a Oribu, Cooperativa La Aurora, Aceites Vellido y Pago de Río Frío.

La programación se completará en el patio del Ayuntamiento con un desayuno molinero y una cata dirigida, bajo el lema ‘Degusta, aprende y disfruta’, además de una ponencia formativa sobre los derechos del carbono en el cultivo del olivar.

Noticias relacionadas

El concejal de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento montillano, Valeriano Rosales, destacó de manera especial que «Montilla Virgen Extra viene a consolidarse como una cita importante en nuestro calendario, que nos permite difundir un producto de altísima calidad y seguir apostando por un sector fundamental en la economía montillana».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
  2. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  3. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  4. Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
  5. La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
  6. Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba
  7. El estado de las aldeas de la Subbética Cordobesa, a estudio para impulsar su desarrollo
  8. El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración

Una imagen de Carlos V. Bernal será el cartel de la Semana Santa de Baena 2026

Cabra vive un intenso fin de semana de Carnaval

Cabra vive un intenso fin de semana de Carnaval

Un desayuno molinero con ‘Montilla Virgen Extra’ busca difundir y respaldar al sector oleícola

Un desayuno molinero con ‘Montilla Virgen Extra’ busca difundir y respaldar al sector oleícola

'David Camorrano' y 'Lala Chupachups': Palma del Río inaugura el carnaval con una parodia de 'La Revuelta'

Un proyecto de la FSU de Montilla dinamizará la economía rural en Bolivia

Un proyecto de la FSU de Montilla dinamizará la economía rural en Bolivia

Córdoba dice adiós al viento y a la lluvia: la Aemet confirma que ha llegado el cambio en el tiempo que todos esperaban

Córdoba dice adiós al viento y a la lluvia: la Aemet confirma que ha llegado el cambio en el tiempo que todos esperaban

Una procesión para cerrar el año de la coronación canónica

La Asociación Carnavalesca ofrece este domingo en Priego una merienda tras el desfile infantil

La Asociación Carnavalesca ofrece este domingo en Priego una merienda tras el desfile infantil
Tracking Pixel Contents