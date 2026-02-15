'David Camorrano' y 'Lala Chupachups': Palma del Río inaugura el carnaval con una parodia de 'La Revuelta'

Después de días de lluvias y de temporal, los palmeños necesitan una fiesta donde divertirse y pasarlo bien. Es tiempo de carnaval, de disfraz, de perder la vergüenza, de tener momentos para la parodia y de sentir como la libertad recorre las calles de la ciudad. Este domingo 15 de febrero tenía lugar el inicio de un carnaval que comenzó con el pregón infantil a cargo del Consejo Municipal de Infancia.

Los miembros de Andanzas fueron los encargados de pregonar el carnaval en el Teatro Coliseo, con una gran parodia del programa La Revuelta de David Broncano, al que rebautizaron como La Revoltosa, un show conducido por David Camorrano desde el Teatro Coliseo de la Gran Vía Pío XII, todo un guiño al espectáculo del jiennense que hizo reír a todos. Miguel García, miembro de Andanzas comentaba que “ha sido una ilusión para Andanzas porque realmente llevábamos más de 20 años haciendo carnavales en Palma y para nosotros es un honor ser pregoneros” y se ha convertido durante el pregón en Lala Chupachups, en un claro homenaje a la colaboradora del programa de Broncano.

David Camorrano y Lala Chupachus en el Carnaval de Palma del Río. / J. MUÑOZ

“Andanzas comenzó como un grupo de amigos que quería aprender bailes de salón, pero como asociación cultural nos metimos en las actividades que organiza el ayuntamiento”, comentaba José Antonio Nieto, miembro de esta asociación y quien ha encarnado a David Camorrano. El carnaval siempre ha sido una fiesta que los miembros de Andanzas no perdonan porque “año tras años hemos ido disfrazándonos, ambientando el pasacalles y visitando a los residentes de la Residencia Hospital San Sebastián”, comenta Nieto. El pregón hizo un recorrido por la historia del carnaval de la ciudad con muchas coreografías y música que hicieron bailar al patio de butacas e incluso con la participación de la concejala de Recursos Humanos en el Ayuntamiento, Rosa María Canovaca. Nieto comentó que se había preparado para que hubiera “humor, diversión, baile, una mezcla de todo para que la gente se divierta” como así lo ha hecho. Han sido 27 personas sobre el escenario con diferentes papeles dentro del show que han llenado el Teatro Coliseo.

Tras el pregón comenzó un desfile que llevó a los pregoneros y a todos los acompañantes por las históricas calles Portada y Feria hasta llegar a la Plaza Mayor de Andalucía. Un desfile con dos grandes carrozas, decoradas para esta ocasión, papelillos, música y baile durante todo el recorrido. Al llegar a la Plaza Mayor de Andalucía, los miembros del desfile tomaron la plaza e hicieron bailar a todos los allí congregados. Posteriormente, todos miraban al escenario donde actuó la comparsa ‘A mis pies’ que deleitó a todos con sus letras y coplas arrancando el aplauso de todos los carnavaleros. En esta comparsa hay muchos amigos de Palma del Río, especialmente el palmeño Nicolás Díaz que es uno de los guitarras de esta agrupación.

Un domingo de carnaval lleno de color que abre esta fiesta. El lunes y martes también hay previstas actividades para los más pequeños y el próximo sábado y domingo más carnaval en la ciudad de entre ríos.