Cabra vive un intenso fin de semana de Carnaval

Con el entierro de la sardina y una merienda en el Centro ADIE, finaliza en la tarde de este domingo 15 de febrero -tras la fiesta infantil de mediodía en la Plaza de España-, el ambiente de Carnaval de calle que a lo largo de todo ese fin de semana se ha venido celebrando en Cabra. El cada año más masivo pasacalle de máscaras y disfraces tuvo lugar en la noche del sábado por el centro del casco urbano y finalizó en la mencionada Plaza de España, acompañado por una carroza-discoteca, DJs, batucada y charanga, además de la participación de agrupaciones carnavalescas.

Entrega de premios

Una vez concluido el desfile en dicho espacio, tuvo lugar la entrega de premios del concurso de disfraces, con premios tanto para grupos como para participantes individuales y parejas, finalizando la noche con la actuación de la orquesta Aldebarán, que puso el broche festivo a la jornada.

Un ambiente de fiesta que tuvo su preámbulo en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, cuya final tuvo lugar en la noche de viernes 6 de febrero, en una cita que estuvo marcada por la dificultad de las deliberaciones y el alto nivel mostrado por las siete formaciones participantes en la misma -cinco comparsas y dos chirigotas-, tras las semifinales que tuvieron lugar el fin de semana anterior y a las que concurrieron un total de diez grupos procedentes de las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Córdoba.

Gran final con un público totalmente entregado desde el primer momento a lo largo de cerca de siete horas de actuaciones, que, con la entrega de premios pasadas las 2.30 horas del ya sábado 7, puso el broche final a una intensa edición del concurso, que volvió a confirmar al Carnaval egabrense como una de las citas más consolidadas y participativas del calendario festivo de la comarca de la Subbética.

En la modalidad de chirigotas, el primer premio fue para Tenéis el Cielo Ganao, de Cabra, y el segundo para Los Working Dead, de Torredojimeno (Jaén). En comparsas, el primer premio fue para El Verdugo, de Vilches (Jaén); el segundo para Robin Ojú, de Martos (Jaén); el tercero para La Partida, de Loja (Granada); el cuarto para La Pillería, de Alcalá la Real (Jaén), y el quinto para La Llave, de Campillos (Málaga).