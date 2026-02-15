Bujalance presenta el cartel de la Semana Santa 2026 con la imagen del Gran Poder

En la parroquia de San Francisco se Bujalance, se presentó el Cartel Anunciador Semana Santa 2026, fiesta que está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. El cartel es obra del fotógrafo Antonio Ángel Carazo, en la que se recoge la imagen del Señor del Gran Poder en su Estación de penitencia del Martes Santo.

Fue presentado por Eloisa María Carazo Venzalá, hermana de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Gran Poder, que desde el corazón, proclamó su gran amor y devoción al Gran poder bujalanceño..

El cartel fue descubierto por Antonio Ángel Carazo, hermano de la presentadora y autor del Cartel. Seguidamente, se presentó la Guía de Semana Santa con todos los datos de horarios e itinerarios de los desfiles procesionales de todas las cofradías.

Cofrade ejemplar

El acto concluyó brillantemente, con el nombramiento de Cofrade Ejemplar 2026, que recayó en Balbina Carrasco Manzano, mujer de fe, sencilla, humilde, de entregada desinteresada en cuerpo y alma a las cofradías bujalanceñas, con un profundo amor a las tradiciones y a los sagrados titulares, ejemplo de fe, compromiso y caridad. Su trayectoria cofrade comenzó en la Vera Cruz, así desde muy niña, acudía junto a sus hermanos a la ermita de la Santa Cruz, para ayudar a arreglar el paso de la Esperanza, imagen a la que le profesa una gran devoción y acompañando a su tía Nani en la Madruga del Viernes Santo. En el año 1990, junto al párroco Domingo Pérez y su esposo Juan León, fundaron la Hermandad del Vía Crucis.

El elogio al Cofrade Ejemplar, estuvo a cargo de su amiga Dolores Renta Cabello, que resaltó la importante e ingente labor realizada Balbina en torno a las cofradías bujalanceñas, Vera Cruz, Padre Jesús, Virgen del Carmen, Inmaculada del Voto, Milagrosa, de la Cabeza, de Fátima y especialmente en el Vía Crucis, de la que fue fundadora, pregonera de la Patrona Inmaculada del Voto y su incansable trabajo en la parroquia como catequista o participando en el coro, en la Adoración Nocturna, Adoración al Santísimo y Consagración al Sagrado Corazón, siempre dispuesta a colaborar en todo, como en el vestidor de Cáritas o con la limpieza de los templos.

Balbina Carrasco Manzano, agradeció el gran honor de recibir este nombramiento. Hizo un breve recorrido por su vida cofrade y recordó especialmente a su esposo Juan León, que fue el que inició la Agrupación Cofradías y que hace doce años, también fue nombrado Cofrade Ejemplar

Finalmente, recibió la distinción de manos del Concejal del Cultura, Toni Pavón y del párroco Francisco Roldán, junto a la presidenta de la Agrupación de Cofradías, Magdalena Flores y el resto de cofradías, amigos y familiares, que la acompañaron en el acto.