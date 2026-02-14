Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar: «La gente ahora vota a quien más le ofrezca por el móvil»

-¿Por qué ha decidido retirarse ?

-Porque ya me hacía falta después de veintitantos años en política, con veinte años de alcaldesa más lo que tuve de concejal. Yo creo que mi trabajo de política ha terminado, tengo que pasar a otra etapa. Pero esto no quiere decir que yo ya me vaya, me voy a donde estaba inicialmente, a mi asociación de vecinos de Los Mochos

-¿La política local es agotadora?

-La política local es muy difícil, y además soy una mujer, que eso también cuenta. Me he encontrado con muchos frentes en las administraciones. Yo soy una persona que, como iba a por todas, no he mirado nunca el color de los partidos. Por eso me enfrentaba a todas las administraciones para conseguir cosas bastante buenas y para mí muy reconfortantes. Pero también he tenido muchos contratiempos, muchos bajones en que había veces que llegaba llorando a mi casa y decía que me iba. A mí me machacaban en el pleno, pero como tenía la mayoría... He visto lo bueno y lo malo de la política. Y de las dos cosas he aprendido muchísimo.

-En estos 30 años, ¿cómo ha cambiado Almodóvar?

-Uy, desde que entré en política me decían «¿qué haces en Almodóvar?" Yo reivindiqué mucho mi barrio desde 1975, cuando fui presidenta de la Asociación de Vecinos de los Mochos. Y ha cambiado mucho, por ejemplo en servicios sociales o infraestructuras. Una de las cosas de las que estoy más contenta es que al empezar como alcaldesa yo ya estaba luchando con las inundaciones, que tanto se dan ahora. A nosotros nos dieron la Junta y la CHG tres millones de euros para canalizar cuatro arroyos. Eso fue un logro porque esos cauces ya no nos han dado problemas. Pero he tenido que enfrentarme a la Confederación un montón de veces por el pantano de La Breña. Reivindicamos que el pantano no era para nosotros, sino para regularizar la cuenca. Queríamos algo para nuestro pueblo y nos hicieron una carretera y un edificio. La Confederación tenía que pagar a los ayuntamientos, y es una buena cantidad. Ahora ya por fin nos pagan en marzo todos los años, porque entonces sólo le pagaban a Montoro.

-¿Cuáles considera que fueron sus mayores logros como alcaldesa?

-Me siento muy orgullosa de todo lo que hemos luchado por los servicios públicos. Conseguimos tener un centro de fisioterapia y un centro de servicios sociales. También un logro del que estoy muy contenta es por la ley de dependencia, luché mucho para que la pudiéramos llevar los ayuntamientos. Ahora mismo contratamos casi todos los meses a 60 o 70 personas. Para mí eso es una satisfacción y además así se controla mejor a los abuelos y a las personas mayores.

-¿Qué le ha quedado por hacer?

-Voy a seguir ahora luchando por la salud y la movilidad. Porque uno de los retos que tengo en mi corazoncito es que desde 2007 no se ha hecho el desdoblamiento de la N-431, que está fatal. En 2008 nos dijeron que se haría y todavía la estamos esperando. Se echan las culpas unos a otros.

¿Cuál ha sido su momento de mayor alegría como alcaldesa?

-Quizás el Zoco de la Encantá o la bandera azul para la playa de La Breña, que eso no lo tiene nadie. El Zoco lo empezamos con nada y lo hicimos con cosas nuestras. El primer año era todo casero y ya llevamos 15 años en que vienen muchísimas personas.

-¿Y qué cree que debería mejorar en la localidad?

-Lo que tendría que mejorar es la N-431, fundamental para que los usuarios vayan a Córdoba. O el centro de salud, que llevan años diciendo que se va a arreglar. Pero sobre todo la movilidad, que es fundamental para Almodóvar porque estamos a 22 kilómetros de Córdoba.

-Como alcaldesa, ¿se ha sentido frustrada en algún momento por proyectos que se eternizan o que nunca salen adelante?

-Recuerdo cuando se hizo el proyecto de la carretera CH-2 de Córdoba a Almodóvar. Cual fue mi sorpresa cuando la cortaron antes de llegar a Almodóvar, la dejaron a la mitad y sólo llegó hasta Encinarejo. Se quedó fuera la mitad nuestra. No veas la que liamos. Fuimos a la Confederación y nos la arreglaron. He tenido muchas caídas pero me levantaba, ¿sabe por qué? Porque cada día que me caía la gente me animaba. Entonces me venía arriba y seguía trabajando.

-Usted proviene del movimiento asociativo, que hoy resulta poco atractivo para los jóvenes. ¿Sigue estando vivo?

-Una de mis prioridades es trabajar un poquito con las asociaciones, porque los jóvenes con tantos móviles y con tantas cosas... Mi asociación por ejemplo se está manteniendo y vamos a intentar que la gente se motive. Ahora la participación ciudadana está muy mal y por eso quiero recuperar lo que antes había. Es muy difícil pero lo voy a intentar.

-¿Cómo ve la política actual en España, con tanta polarización? ¿Ya no hay sitio para el consenso?

-Me siento defraudada por todos. Lo que yo pienso es que ahora, como hay elecciones y han pasado tantas cosas, todos quieren ser buenos. Pues no, porque cuando pasen las elecciones no van a hacer nada. La política ahora es para... yo qué sé, estoy muy decepcionada. Con todos, ¿eh? Con la izquierda y con la derecha.

-¿Cree que hay un desencanto de la sociedad hacia los políticos?

-La gente ya no cree en los políticos. Hay que trabajar desde las asociaciones para que la gente se implique, porque no creen en ningún político. La gente en los pueblos muchas veces votan a la persona, no al partido. Pero lo que tenemos ahora es que la gente vota a quien más le ofrezca por el móvil.

-¿La política se hace ahora en las redes sociales?

-Sí, sí, sí. Las redes sociales están fomentando los bulos que hay. El otro día me llegó a mí uno que decía que el pantano había reventado ¿Perdona? ¡Si estoy yo en el pantano! No sólo bulos, insultos y de todo.

-¿En su época de alcaldesa no existía esa polarización?

-No, pero le digo una cosa... ¿quiere que le diga la verdad?

-Sí, claro.

-La verdad es que yo he tenido muchos problemas con el Partido Socialista durante cuatro años y creo que por eso perdieron las elecciones. Me han hecho de todo. Ahora estamos bien porque me he ido y tendrían ganas de que me fuera. Con el PP negociábamos y nunca hemos tenido problemas, ellos con sus ideas y nosotros con las nuestras. n