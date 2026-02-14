Una procesión para cerrar el año de la coronación canónica

La cofradía de la Virgen de Luna de Pozoblanco puso el colofón al año de la coronación canónica de la patrona pozoalbense este sábado con una procesión extraordinaria. Seis días después de que la imagen volviera a la localidad, la cofradía convocó una extraordinaria que tuvo como protagonista absoluta a la imagen coronada, pero también al resto de cofradías pozoalbenses y también de la comarca de Los Pedroches. Esta vez sí, y al contrario de lo que ocurrió el pasado lunes cuando la Virgen de Luna no pudo procesionar por las condiciones meteorológicas adversas, la procesión extraordinaria se celebró sin ninguna incidencia.

Fue la primera vez que la imagen de la Virgen de Luna pisó las calles de Pozoblanco de manera coronada y lo hizo, además, con el manto que lució en aquella ocasión. Un manto azul que volvió a resaltar porque esta vez sí el sol apareció y permitió que la procesión se desarrollara en todo su esplendor.

La procesión tuvo su inicio en la parroquia de Santa Catalina a las 17:00 horas y durante el recorrido los hermanos de la cofradía de la Virgen de Luna realizaron las descargas previamente contempladas en el plan de seguridad establecido para el evento. Concretamente, se realizaron descargas a la salida de Santa Catalina por la puerta del Santísimo; en la calle Jesús, en la plaza de la Constitución; en el Pozo Viejo; Ayuntamiento; en la calle Real; y, finalmente, en la plaza de la Iglesia a la finalización de la procesión. Los hermanos estuvieron acompañados por otras hermandades y cofradías en un recorrido que se extendió por la plaza de la Iglesia, Jesús, plaza de Constitución, León Herrero, Tinte, Feria, Cronista Sepúlveda, Real, Padre César, Hermanas Moreno Pozuelo, Vicente Aleixandre, Celestino Martínez y plaza de la Iglesia, punto de encuentro y de fin de esta procesión extraordinaria.

Ademas de abrir la comitiva a otros colectivos religiosos y cofrades, como ya ocurrió el día de la coronación, la música tuvo un papel muy relevante con la participación de todas las bandas de la localidad pozoalbense, que se fueron sumando al cortejo en diferentes puntos. Así, participaron la Banda Municipal de Música de Pozoblanco, la Agrupación Musical La Soledad, la Banda de Bandas y Cornetas del Stmo. Cristo del Perdón y Ntra. Sra. de la Amargura y S. Juan Bosco y Banda de Cornetas y Tambores Sayones de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Cada una de ellas aportando sus marchas en una jornada importante para la cofradía de la Virgen de Luna.

No en vano, se pone fin a un hito muy perseguido tanto por la cofradía de la Virgen de Luna de Pozoblanco como por la de Villanueva de Córdoba y que se alcanzó, finalmente, el pasado 7 de diciembre. Una cita que se celebró en el santuario de la Jara y que ayer se prolongó en las calles de Pozoblanco con la patrona de la localidad luciendo y engalanada como Virgen coronada canónicamente. Una forma, de igual manera, de resarcirse de la romería tan atípica que Pozoblanco vivió hace una semana.