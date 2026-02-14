El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración

Con motivo de la finalización de las obras de rehabilitación del Palacio Ducal de Fernán Núñez, edificio cuya finalización data del siglo XVIII, la concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de la localidad ha organizado durante tres fines de semana de enero y febrero un programa de visitas guiadas al monumento, que ha sido un «rotundo éxito», a pesar de la meteorología adversa, destacan fuentes del Consistorio local.

El profesor Diego Cardador ha sido uno de los encargados de guíar las visitas extraodinarias al Palacio Ducal de Fernán Núñez. / CÓRDOBA

Más de dos mil personas se han acercado a conocer esta restauración, en estas visitas extraordinarias, que han sido guiadas por expertos locales en Historia del Arte y Patrimonio. La rehabilitación ha contado con un presupuesto de 2,1 millones de euros (financiados con fondos del 1,5% cultural del Gobierno central y por el propio Ayuntamiento de Fernán Núñez casi a partes iguales) y la respuesta entre los asistentes a las visitas es que la restauración que se ha llevado a cabo ha sido muy positiva, ya que la misma ha permitido recuperar las características arquitectónicas y la esencia que siempre tuvo el Palacio Ducal.

La restauración ha contado con el apoyo del 1,5% Cultural. / CÓRDOBA

¿Cuándo es la fecha de la esperada inauguración?

Tras la finalización de la rehabilitación y de cara a la próxima inauguración al público en general en verano, ahora el Ayuntamiento de Fernán Núñez inicia la fase de amueblamiento y decoración del palacio, con enseres y cuadros que el Consistorio ha ido rehabilitando en los últimos años y también gracias a la asociación local Los Ríos, así como con mobiliario del Palacio de Fernán Núñez en Madrid, fruto de la cesión realizada al ayuntamiento por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, sede de la fundación de Renfe.

En el interior del Palacio Ducal se puede encontrar pavimento de estilo andalusí. / CÓRDOBA