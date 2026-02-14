El ministro Luis Planas reconoce que "los daños son más importantes de lo que pensaba”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado en la mañana de este sábado 14 de febrero algunas fincas de la Vega del Guadalquivir cordobés para evaluar sobre el terreno los efectos del temporal de lluvia y viento en las explotaciones de cítricos. Planas ha mantenido conversaciones con los propietarios de las fincas y ha diagnosticado la situación. “Si he sacado una conclusión de estos tres días a pie de campo es que los daños son más importantes de los que en primer momento se pensaba”.

"Situación extraordinaria"

Esta visita está enmarcada en un recorrido que el ministro está realizando estos días en la zonas andaluzas afectadas por el temporal y que le ha llevado también a tierras sevillanas, gaditanas y onubenses. Planas ha comentado que intentan “coordinar acciones porque tenemos que dar una respuesta a una situación extraordinaria, y evidentemente las situaciones extraordinarias necesitan respuestas extraordinarias”.

Imagen de una de las explotaciones de cítricos de la Vega del Guadalquivir visitada por el ministro. / J. MUÑOZ

Andalucía cuenta con unas 90.000 hectáreas de cítricos, de las cuales más de 12.000 se concentran en la provincia de Córdoba. Planas ha comentado que “ahora está Agroseguro con los peritos intentando evaluar el daño” para el que piensan “tomar acciones” desde el gobierno. “Hay mucho fango y las posibilidades de que haya daños para los árboles si no se oxigenan pronto son muy grandes; tenemos que evitarlo”, ha advertido.

Preocupación

El ministro también se ha mostrado preocupado por las infraestructuras agrarias. En Palma del Río, así como en toda La Vega han resultado afectadas numerosos caminos rurales y sistemas de riego. Planas ha solicitado al Comisario de Agricultura de la Unión Europea que “movilicemos los fondos de la Reserva de Crisis Agrícola” para que los daños sean paliados de la mejor forma posible además de contar con el apoyo del seguro agrario. “Estamos pensando cómo dar más apoyo a quien está asegurado porque creo que lo merece”, ha señalado, matizando que también se buscarán vías para compensar a quienes no tenían póliza.

Luis Planas, durante su visita a Palma del Río, este sábado. / J. MUÑOZ

España es el primer exportador de cítricos de toda la Unión Europea y este temporal ha provocado unos daños que ponen en riesgo esa capacidad. “Tenemos que continuar manteniendo esa posición y por eso hace falta actuar pronto, no solo compensar los daños, sino también volver a la normalidad productiva” subrayó el ministro con el objetivo también de asegurar el mercado en el futuro.

Noticias relacionadas

Planas también ha querido tranquilizar a los trabajadores del campo con un mensaje de calma. “Ahora habrá que hacer también muchas tareas de recogida y limpieza, por tanto son necesarios” refiriéndose Planas a los trabajadores e incluso a los contingentes solicitados para trabajar en estas tierras. Desde el gobierno piensan coordinar con el ministerio de Trabajo y Seguridad Social medidas de subsidio o apoyo a los desempleados eventuales que se han visto afectados por el cese de actividad en las fincas.