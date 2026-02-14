José Luis Vela es designado Manantero Ejemplar 2026 en Puente Genil

La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil celebró en la noche del viernes su asamblea ordinaria en el Teatro Circo, en un acto que reunió a hermanos de las Cofradías y Corporaciones Bíblicas, así como a grupos de luz que forman parte de la institución manantera. La sesión estuvo presidida por el presidente del colectivo, Antonio J. Maíz; el alcalde de la localidad, Sergio Velasco; y el consiliario, José Manuel Gordillo, mientras que la presentación del acto corrió a cargo de Mario Quero.

Manantero Ejemplar 2026

Uno de los puntos centrales del orden del día FUE el nombramiento de José Luis Vela Adán como Manantero Ejemplar 2026, una distinción que reconoce su dilatada y comprometida trayectoria en la Semana Santa de Puente Genil, vinculado a la Cofradía de San Juan, desde 1987.

Vela y Ortiz, Manantero Ejemplar y pregonero, tras su elección, el viernes. / V. REQUENA

En 1997 llevó a cabo el paso chiquito de San Juan e impulsó diversas representaciones teatrales, entre ellas una dedicada a la Pasión. Desde 1988 pertenece a la Corporación Bíblica Los Babilonios y también formó parte de la dirección de la Agrupación bajo el mandato de Juan Miguel Granados.

Su implicación trasciende el ámbito estrictamente cofrade. Ha promovido actividades en el barrio de la Isla, impulsado una escuela de fútbol y formado parte de colectivos como Los Membrilleros y el Club de Atletismo, reflejando una trayectoria marcada por el compromiso social y vecinal.

Durante su intervención, el nuevo Manantero Ejemplar afirmó que "todo lo que se hace es para no esperar recompensa, mi padre decía que se viene a servir”. Se mostró “afortunado por haber nacido bajo este cielo de Puente Genil” y puso en valor la labor social que se realiza con los colectivos más vulnerables. También dedicó palabras de reconocimiento al papel de la mujer, subrayando que, desde su incorporación en hermandad, “han sido parte esencial en las cofradías”.

Vela Adán agradeció igualmente el trabajo de “la joya cultural que es la Schola Cantorum de Puente Genil”, sin olvidar “los abrazos de los hermanos”, en un discurso cargado de emoción y gratitud.

Pregonero

En el transcurso de la asamblea también se anunció la designación de Antonio Luis Ortiz Rodríguez como pregonero de la Semana Santa 2026. El designado aseguró afrontar este cometido “con respeto y humildad”, aunque reconoció que “este honor es un orgullo que me supera”. “Llevo la voz en nombre de mi familia; la fe se transmite con gestos sencillos”, expresó, añadiendo que “la Mananta es sentimiento compartido, no sé si soy merecedor de tanto cariño; me han recordado que no estoy solo”.

El alcalde, Sergio Velasco, realizó una reflexión sobre la situación del patrimonio local y solicitó la implicación del mundo manantero, advirtiendo de que las recientes lluvias “han acelerado el deterioro de los edificios y también de los templos”, apelando así a la colaboración para preservar el legado histórico y religioso de la localidad.