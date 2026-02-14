Baena
Gran ambiente y récord de participación en el Carnaval de Baena, con 22 grupos en el pasacalles
El incremento de participantes confirma la buena salud de la celebración y el creciente interés por formar parte activa de la fiesta
El Carnaval ha vuelto a llenar de color, música y convivencia las calles de Baena en una jornada marcada por la alta participación y el ambiente festivo. Desde primeras horas de la tarde, vecinos y vecinas se han volcado en una celebración que consolida su crecimiento año tras año.
La programación arrancó a las 17:30 horas con la representación teatral de Doña Cuaresma y Don Carnal, a cargo del grupo de teatro local que cada año asume esta puesta en escena y que, tras retomarse hace tres años, se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la tarde.
Pregón y pasacalles
Tras el pregón, en torno a las 18:00 horas, ha dado comienzo el desfile de los grupos inscritos en el tradicional pasacalles. Este año se alcanzó la cifra de 22 grupos participantes, siete más que el pasado año, con un notable volumen de integrantes en cada uno de ellos, al que se han sumado un importante número de disfraces que de forma particular se han incorporado al desfile. El incremento confirma la buena salud de la fiesta y el creciente interés por formar parte activa del Carnaval.
El recorrido ha culminado en la caseta municipal, donde la celebración continuó sobre el escenario con la animación musical de Musicalia. Cada grupo ha sido presentado y ha tenido la oportunidad de subir a escena para actuar, bailar o interpretar sus propuestas, en un ambiente distendido y participativo que invitó a la convivencia.
Más que premios competitivos, la organización ha vuelto a apostar por el reconocimiento y colaboración económica a la participación. Está previsto que la celebración se prolongue hasta la madrugada del domingo, cerrando una jornada intensa en la que el colorido de los disfraces, la implicación de los colectivos y el entusiasmo del público confirman el buen momento que atraviesa el Carnaval local.
