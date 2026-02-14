Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta popular

El carnaval enciende de colorido el casco histórico de Lucena

En la Plaza Nueva, una carpa albergará esta noche la gran fiesta final, amenizada por la Orquesta Zafiro y la entrega de premios del concurso de disfraces

Pascalles del Carnaval de Lucena.

Pascalles del Carnaval de Lucena. / MANUEL GONZÁLEZ

Manuel González

Manuel González

Lucena

Carnaval de estrenos y calendario reconfigurado en Lucena. El fin de semana principal ha terminado por adelantarse a la Cuaresma y la programación ha sido condensada desde el viernes hasta este domingo.

Talleres gratuitos de creación de máscaras venecianas y maquillaje de esta fiesta, dirigidos al público infantil y juvenil, acontecía en la jornada del viernes, organizado por Gangarilla Producciones, en la Biblioteca Pública Municipal ‘Rosa de Lima Muñoz Cañete’.

La delegación municipal de Cultura, tras la lluvia del pasado año, ha implantado una reestructuración que fijaba, en el día troncal del sábado, la Pasarela del Homenaje en El Castillo del Moral, desde las 18:00 horas, con nutrida asistencia de grupos de amigos, familias, colectivos, parajes y disfraces particulares. Desde este enclave monumental, partirá un multitudinario pasacalles, a través de las principales calles del centro histórico, acompañado por batucadas, bandas de música y animación teatral. En la Plaza Nueva, una carpa albergará la gran fiesta final, amenizada por la Orquesta Zafiro y la entrega de premios del concurso de disfraces.

Pasacalles de carnaval en Lucena.

Pasacalles de carnaval en Lucena. / MANUEL GONZÁLEZ

Finalmente, este domingo, en la clausura, la Plaza Nueva concentraba actividades familiares, con el espectáculo de circo y clown ‘Caricatos’ de la compañía La Belle École, desde las 13:00 horas, y el cierre cultural con el monólogo de Luis Piedrahita, a las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal ‘Manuel Lara Cantizani’.

TEMAS

