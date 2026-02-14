Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Priego de Córdoba

La Asociación Carnavalesca ofrece este domingo en Priego una merienda tras el desfile infantil

Más de 200 personas participan en el concurso y desfile de disfraces carnavaleros prieguenses

Desfile de disfraces en Priego de Córdoba.

Desfile de disfraces en Priego de Córdoba. / R. Cobo

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

Más de doscientas personas han tomado parte este sábado en el concurso y desfile de disfraces que partía a primeras horas de la noche desde la calle Doctor Balbino Povedano en dirección a la plaza de la Constitución, donde en la carpa instalada por el Consistorio daba comienzo una fiesta amenizada por el grupo de versiones Roking Retro y la DJ Claudia Morel.

Buen ambiente, pese al frío

Pese al frío reinante, la colorista comitiva estuvo acompañada por un numeroso público que, aprovechando la bonanza meteorológica, se echó literalmente a la calle contagiándose del espíritu carnavalero que de manera individual, en parejas o grupos, transmitían los concursantes que mostraron un repertorio de disfraces de gran calidad.

Este año como principal novedad, tras la ampliación que se produjo en la pasada edición, la organización ha recuperado el itinerario tradicional, más corto y que discurrió por San Marcos, Lozano Sidro, Plaza Palenque y Carrera de las Monjas.

Noticias relacionadas

Para este domingo, está programado el desfile infantil, que partirá desde la Fuente del Rey, al que seguirá una fiesta con animación y merienda ofrecida por la Asociación Cultural Carnavalesca en la céntrica plaza de la Constitución.

TEMAS

