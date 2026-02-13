Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir

La Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) ha reparado una tubería en el término municipal de La Rambla que se vio afectada por una rotura este jueves a las 14.00 horas, momento desde el cual todos los técnicos estuvieron trabajando, "a pesar de la lluvia, el viento y unas circunstancias de mucha dificultad", ya que es una zanja de 50 metros y con una profundidad de tres metros.

Hasta allí se ha desplazado este viernes el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien, una vez arreglada, ha indicado que “salimos al paso de una avería" que ha ocupado "18 horas sin parar de trabajar para intentar recuperar la normalidad”.

El presidente provincial ha insistido en “el trabajo que están haciendo los servicios de Emproacsa para restaurar la normalidad cuando suceden situaciones como esta. Gracias a ese trabajo podemos decir que la tubería ya se encuentra al 90%”.

Incidencias por el temporal

Según ha explicado Fuentes “estas incidencias en las tuberías se están produciendo por la cantidad de metros cúbicos de agua caídos, que están provocando deslizamientos de tierra que hacen que las tuberías se muevan y se rompan”.

Finalmente, el presidente provincial ha recordado que la tubería afectada recoge agua “que viene de Iznájar, pasa por Montilla, va a Lucena, Casillas del Monte, de ahí baja a Montilla y de allí a La Guijarrosa, donde se distribuye a Posadas, Fuente Palmera y todo lo que es el bajo Guadalquivir”.