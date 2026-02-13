Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El puente del Guadalquivir en Almodóvar del Río reabre al tráfico el lunes 16 de febrero tras bajar el nivel del río

Los técnicos analizan las patologías detectadas y ya se ha planteado una actuación para su recuperación definitiva

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el delegado dde Infraestructuras de la institución provincial, Andrés Lorite, junto a concejales de Almodóvar del Río.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el delegado dde Infraestructuras de la institución provincial, Andrés Lorite, junto a concejales de Almodóvar del Río. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El puente sobre el río Guadalquivir en el término municipal de Almodóvar del Río reabrirá al tráfico el próximo lunes 16 de febrero, después de permanecer cerrado por la crecida del caudal tras la sucesión de borrascas de las últimas semanas. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante su visita al municipio para informar del estado de las carreteras e infraestructuras provinciales.

Fuentes ha explicado que la reapertura será posible porque la infraestructura “es segura” y porque el nivel del río permanecerá estable, según las previsiones trasladadas por la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La vía fue cortada cuando el agua llegó al tablero del puente, lo que generó riesgo para la estructura. Actualmente, los técnicos analizan las patologías detectadas y ya se ha planteado una actuación para su recuperación definitiva, que se ejecutará cuando la climatología lo permita, tanto en el cauce como en el propio tablero.

Hasta 64 carreteras se han visto afectadas por el paso del tren de borrascas

El presidente provincial ha enmarcado esta intervención en el conjunto de daños provocados por las cuatro borrascas de lluvia y viento, que han afectado a 64 carreteras de la red provincial, 30 de ellas con cortes puntuales. En estos momentos permanecen nueve vías cerradas. La Diputación estima que serán necesarios unos 10 millones de euros para restablecer la normalidad en los 2.500 kilómetros de carreteras provinciales, tras un gasto urgente de 510.000 euros y el despliegue de más de un centenar de operarios y 40 máquinas en toda la provincia.

