El nuevo centro de la UCO en Cabra inicia su andadura para impulsar el desarrollo socioeconómico local y de la comarca

La Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado en la mañana de este viernes 13 de febrero en Cabra su nuevo Centro Universitario de Desarrollo, una infraestructura destinada a reforzar el desarrollo socioeconómico no sólo local sino también de la comarca a través de la formación, la innovación y la transferencia de conocimiento.

El nuevo centro nace del convenio firmado en marzo del pasado año entre la institución académica y el Ayuntamiento de Cabra, con el propósito de acercar la universidad al territorio y estrechar la colaboración con el tejido empresarial, las administraciones públicas y la ciudadanía. La iniciativa pretende dar respuesta a las necesidades reales del entorno mediante acciones formativas, proyectos de investigación aplicada y actividades de divulgación.

La puesta en marcha del centro ha sido arropada por representantes políticos y académicos en un acto celebrado en la Casa de la Juventud del municipio, presidido por el rector de la UCO, Manuel Torralbo, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Diego A. Copé y el director del nuevo espacio, el profesor Guzmán A. Muñoz.

Durante su intervención, el rector ha destacado que este tipo de iniciativas permiten que el conocimiento generado en la universidad “se transforme en progreso y desarrollo”, contribuyendo a una provincia “más competitiva, cohesionada y con mayores oportunidades”. Torralbo ha subrayado además que la excelencia académica solo cobra sentido cuando se pone al servicio de la sociedad y se traduce en bienestar para la ciudadanía.

Por su parte, el regidor egabrense ha agradecido la implicación de la Universidad de Córdoba en un proyecto que refuerza la histórica colaboración entre ambas instituciones y consolida a la ciudad como referente educativo en el centro de Andalucía. Priego ha señalado que, pese a su reciente puesta en marcha, el centro ya está despertando un notable interés tanto entre la población como en distintos sectores económicos locales, que ven en la transferencia de conocimiento una oportunidad de especialización y crecimiento.

El director del Centro Universitario de Desarrollo ha remarcado que la iniciativa representa “una forma de entender la universidad como un actor comprometido con su entorno”, que no solo se instala en el territorio, sino que trabaja junto a él. En este sentido, ha avanzado que el centro apostará por un modelo de colaboración estable y bidireccional entre los grupos de investigación universitarios y el tejido productivo, actuando como un puente real de conocimiento.

Este nuevo espacio se integra en la estrategia de la UCO de acercar la actividad universitaria a la provincia y se suma a la red de Centros de Desarrollo Territorial ya existentes en municipios como Lucena, Pozoblanco, Puente Genil, Baena y Priego de Córdoba.

Publico asistente al acto de inauguración del Centro Universitario de Desarrollo de la UCO en Cabra. / J. Moreno

Formación, transferencia y cultura

El centro desarrollará una programación formativa adaptada a las demandas del territorio, con especial atención a sectores estratégicos como la industria del metal, junto a otros ámbitos como la logística, la tecnología, el sector sanitario y jurídico, la agroalimentación, el tratamiento de aguas, el diseño gráfico o el patrimonio cultural e histórico-arqueológico. Además, ejercerá un papel clave como intermediario en la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa.

Junto a su dimensión académica y empresarial, el centro asume también una función cultural, con la intención de convertirse en un agente activo de dinamización social en un municipio con una intensa vida cultural y un destacado patrimonio histórico.

Primeras actividades y próximos pasos

En sus primeras semanas de funcionamiento desde el pasado mes de octubre, los responsables del centro han mantenido encuentros con empresas y organizaciones empresariales para detectar necesidades formativas y ya se han desarrollado jornadas sobre urbanismo y edificación, comercio electrónico, tecnología aplicada a la logística y el transporte, así como sobre cambios normativos en los sistemas de facturación.

De cara a los próximos meses, están previstos cursos de ciberseguridad, gestión de Excel, licitaciones en las administraciones públicas y análisis de estados contables para pymes, además de nuevas reuniones con el tejido empresarial. La programación se completará con actividades culturales, como un concierto conjunto del Coro Averroes y el Coro de Cámara de la Fundación Aguilar y Eslava, así como una representación teatral a cargo del Grupo de Teatro de la Universidad de Córdoba.