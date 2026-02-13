Nueve carreteras provinciales permanecen cortadas en Córdoba por daños ocasionados por las lluvias

La red de carreteras de la Diputación de Córdoba registra a las 08.00 horas de este viernes 13 de febrero un total de nueve vías cortadas al tráfico como consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Según informa la institución provincial, las intensas lluvias de estos días han provocado desbordamientos de ríos y arroyos, hundimientos de calzada y deslizamientos de taludes en distintos puntos de la provincia.

En la zona Norte, en Peñarroya-Pueblonuevo, permanece cerrada la CO-7405, entre Peñarroya y la CO-8406, por el colapso de una obra de drenaje en el punto kilométrico 3+100 y el desbordamiento de un arroyo en el 8+000. También sigue cortada la CO-7409, entre Villaralto y Dos Torres, por el desbordamiento del río Guadarramilla.

En la Campiña, la CO-3313, entre la A-431 y la A-3051 en Fuente Palmera, continúa intransitable en el puente sobre el Guadalquivir, mientras que la CO-4207, de Montilla a Montalbán, permanece cerrada por el desbordamiento de varios arroyos y del río Salado.

En el entorno de la capital, la CO-3406, de la N-432 a Obejo, está cortada por el deslizamiento de un terraplén que ha afectado a la plataforma de la vía. En Montoro, la CO-3201 también se encuentra cerrada por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales.

En la Subbética, las afecciones son igualmente importantes. La CO-6212, de la A-339 a la ermita de la Sierra de Cabra, presenta un hundimiento de calzada; la CO-6204, entre la N-432 y Albendín, permanece cortada por fallo de la explanación; y la CO-8203, de Almedinilla al límite con Jaén por Brácana y Venta Valero, sigue intransitable por un hundimiento en la calzada.

Diario CÓRDOBA

Trabajando para restablecer la circulación en las carreteras afectadas

Además de estas nueve carreteras cerradas, numerosas vías presentan barro, arrastres, cunetas colmatadas y caída de árboles y ramas. Los equipos de conservación trabajan con medios propios y empresas contratadas para restablecer la circulación lo antes posible, habilitando en algunos casos el paso controlado mediante señalización provisional.