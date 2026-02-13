Lucena impulsa la primera auditoría ética en un centro de Servicios Sociales de España para transformar la atención ciudadana

El Centro Municipal de Servicios Sociales de Lucena se somete a la primera auditoría ética del territorio nacional desarrollada en una entidad de esta tipología. Cuestionarios, diagnósticos y formación, distribuidos en 17 áreas específicas, configuran una metodología extendida a usuarios y a una plantilla integrada por trabajadores sociales, psicólogos, personal administrativo y educadores sociales, aparte de la directora.

Este proyecto ha comenzado en esta semana con la celebración de dos sesiones grupales, lideradas por Inmaculada Asensio, trabajadora social y directora, desde 2018, del departamento de Auditoría Ética en la Junta de Andalucía.

Una de las sesiones de la auditoría en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Lucena. / M. González

La concejala de Servicios Sociales, Irene Aguilera, significaba que, anteriormente, este departamento municipal ostentaba “una estrategia” sobre esta materia, desde la voluntad de dirimir “carencias y necesidades”, con la finalidad última de clarificar “en qué se puede mejorar”. A partir de ahora, mediante un “proceso crítico” porque “miramos hacia nuestros adentros”, se pulsarán fortalezas y debilidades. En definitiva, el Consistorio lucentino pretende progresar en la atención al ciudadano, en el edificio de la calle La Vendimia, y emprender un recorrido transformador. En principio, las diferentes fases terminarán a final de año, después de recabar y analizar los datos. A continuación, corresponderá a la administración local implantar modificaciones basadas en las conclusiones obtenidas.

Herramienta para revisar las políticas aplicadas o las prácticas rutinarias

La coordinadora, Inmaculada Asensio, autora de una tesis doctoral sobre la Auditoría Ética en los Servicios Sociales Comunitarios, detallaba que esta herramienta procura revisar las políticas aplicadas, las prácticas rutinarias y los procedimientos organizacionales.

Entre otros propósitos, sobresale la pretensión de arraigar “una cultura de la ética” porque ha de prevalecer el interés por las personas atendidas, con múltiples perfiles, el trato conferido y la garantía de una intervención adecuada y que eluda agravar los daños previos.

Un factor prioritario a examinar radica en el desgaste emocional porque afloran traumas secundarios y fatiga por compasión hasta desembocar “en una erosión del trabajador y a la persona que recibe esa impronta”, señalaba Inmaculada Asensio.

La auditoría pondera la calidad del trabajo y de los equipos de intervención y trata de favorecer la cohesión de la plantilla, al considerarse esencial en la asunción de inclemencias y dificultades.

El sistema patentado se asienta en evidencias y situaciones enquistadas o crónicas, por ejemplo, apuntaba Asensio, “qué sucede cuando hay casos con desenlaces tráficos o daños graves”. Otra finalidad troncal se refiere a la generación de espacios seguros, con la intimidad protegida y la información sensible reservada. Esta auditoría establece niveles de riesgos y estudia consecuencias y causas.