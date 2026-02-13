La Junta dedica 160.000 euros a reformar el colegio Alfar de La Rambla y los vestuarios del polideportivo

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha visitado junto al alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, las actuaciones ejecutadas en el municipio con cargo al último ejercicio del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). El programa ha contado con una aportación de la Junta de Andalucía de 160.178 euros y ha permitido emplear a 271 trabajadores agrícolas.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan las mejoras en el polideportivo municipal, con la reforma de los vestuarios, así como intervenciones en la piscina municipal (ampliación del bar anexo) y en el acceso al patio central de las naves de cerámica. El último ejercicio del PFEA también ha incluido la reforma del CEIP Alfar, mejoras en infraestructura viaria y el revestimiento de cunetas en el Camino de Aguilar, además de actuaciones en la Fuente del Abad.

Durante la visita, López ha subrayado especialmente la puesta en servicio de los nuevos vestuarios, de uso habitual por parte de la Escuela Base de Fútbol. “Los vestuarios eran una demanda histórica y hoy son una realidad”, ha señalado. La delegada ha felicitado asimismo al Ayuntamiento por “el buen uso del dinero público” y ha remarcado que “cuando se emplea bien el dinero público, al final revierte en la sociedad y en los vecinos de La Rambla”.

Reforzar la atención a la ciudadanía

Este año, la Junta volverá a aportar una cuantía similar a los proyectos del PFEA presentados por el Ayuntamiento para mejorar del centro urbano, reformar el archivo y las dependencias del Ayuntamiento, con el objetivo de reforzar la atención y los servicios a la ciudadanía.

López ha explicado que la Consejería “habría querido aumentar” la dotación, pero que “al no haber presupuesto a nivel nacional” la asignación estatal es la misma y la aportación de la Junta es proporcional a ésta. El PFEA es un programa cofinanciado por el SEPE, que sufraga la mano de obra, la Junta y las Diputaciones, que costean los materiales (al 75 y al 25% respectivamente).

Noticias relacionadas

La delegada ha defendido que el PFEA “permite acometer obras necesarias para mejorar espacios públicos y servicios municipales, al tiempo que genera empleo y actividad en el ámbito local”, y ha reiterado el respaldo de la Junta a La Rambla para que el municipio “continúe creciendo y ofreciendo servicios públicos de calidad”.