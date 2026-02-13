La Junta corta al tráfico la carretera A-333 entre Iznajar y Priego de Córdoba por desprendimientos de firme

La Junta de Andalucía mantiene cortado al tráfico un tramo de la carretera A-333, en el punto kilométrico 46+500, entre los términos municipales de Iznájar y Priego de Córdoba, como consecuencia de desprendimientos de firme y un salto de agua que han afectado gravemente a la calzada.

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, ha visitado la zona afectada en el término municipal de Iznájar, acompañada por el alcalde del municipio, Lope Ruiz, y personal técnico del Servicio de Carreteras, con el objetivo de analizar sobre el terreno la situación y estudiar soluciones viables que permitan reabrir el tramo “a la mayor brevedad posible y con todas las garantías de seguridad”.

Evaluación de daños

Durante la visita, los técnicos han evaluado los daños registrados en la infraestructura viaria y han avanzado en la definición de la solución técnica más adecuada para estabilizar el firme y reparar los desperfectos ocasionados por la acumulación y el paso de agua.

Asimismo, previamente a la visita, se ha mantenido una reunión con responsables de la almazara Molino Quintana, que se ha visto directamente afectada por el corte de la vía, con el fin de trasladarles las actuaciones previstas y coordinar las medidas necesarias para minimizar el impacto en su actividad.

Desde la Delegación Territorial se continúa trabajando para agilizar los trámites y ejecutar las obras necesarias que permitan restablecer el tráfico en este punto estratégico de conexión en la provincia de Córdoba.