Efectos del temporal
La Junta corta al tráfico la carretera A-333 entre Iznajar y Priego de Córdoba por desprendimientos de firme
La delegada territorial de Fomento ha visitado la zona afectada en el término municipal de Iznájar
La Junta de Andalucía mantiene cortado al tráfico un tramo de la carretera A-333, en el punto kilométrico 46+500, entre los términos municipales de Iznájar y Priego de Córdoba, como consecuencia de desprendimientos de firme y un salto de agua que han afectado gravemente a la calzada.
La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, ha visitado la zona afectada en el término municipal de Iznájar, acompañada por el alcalde del municipio, Lope Ruiz, y personal técnico del Servicio de Carreteras, con el objetivo de analizar sobre el terreno la situación y estudiar soluciones viables que permitan reabrir el tramo “a la mayor brevedad posible y con todas las garantías de seguridad”.
Evaluación de daños
Durante la visita, los técnicos han evaluado los daños registrados en la infraestructura viaria y han avanzado en la definición de la solución técnica más adecuada para estabilizar el firme y reparar los desperfectos ocasionados por la acumulación y el paso de agua.
Asimismo, previamente a la visita, se ha mantenido una reunión con responsables de la almazara Molino Quintana, que se ha visto directamente afectada por el corte de la vía, con el fin de trasladarles las actuaciones previstas y coordinar las medidas necesarias para minimizar el impacto en su actividad.
Desde la Delegación Territorial se continúa trabajando para agilizar los trámites y ejecutar las obras necesarias que permitan restablecer el tráfico en este punto estratégico de conexión en la provincia de Córdoba.
