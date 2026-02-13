Un gran socavón obliga a cortar al tráfico una de las principales calles de Rute

Las intensas lluvias de estos días han originado una gran presión en la red de saneamiento de Rute, lo que ha provocado un socavón de tres metros de profundidad en la calle Juan Carlos I en la confluencia con las calles Duquesa y Ramón y Cajal. El Ayuntamiento ha iniciado una actuación de urgencia dado el peligro para el tráfico rodado.

Según el alcalde, David Ruiz, los servicios municipales, ante los primeros síntomas de hundimiento de la calzada procedieron a la localización exacta del problema. “Al realizar los trabajos de levantamiento del asfalto hemos descubierto el gran socavón que había debajo”, ha añadido Ruiz.

El alcalde ha subrayado que “esta actuación responde a una situación sobrevenida por el temporal, que ha puesto a prueba nuestras infraestructuras”. Para David Ruiz, “la prioridad del Ayuntamiento es garantizar la seguridad de los vecinos y el correcto funcionamiento de los servicios básicos”.

Evaluación de los daños

El regidor ha explicado que el Consistorio está realizando una evaluación global de los daños ocasionados por las lluvias en distintos puntos del municipio, especialmente en redes de saneamiento, firmes y caminos rurales, y que se continuará actuando conforme se detecten nuevas incidencias. Asimismo, ha agradecido el trabajo de los técnicos y operarios municipales, que “han estado pendientes desde el primer momento para dar respuesta rápida y eficaz a cada problema”.

El concejal de Urbanismo, Rafael García, ha señalado que además del corte al tráfico de este tramo de la calle Juan Carlos I, justo el que da acceso al centro y al Ayuntamiento, también ha habido que reorganizar el tráfico en las calles Echegaray y Alfonso de Castro. Esta vía estará cortada al tráfico durante una semana mientras se realizan los trabajos de reparación.