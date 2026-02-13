Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jardín alto AlcázarTrasplantes Reina SofíaBodas AlcázarNueva comisaría en CórdobaVariantes OesteCórdoba CFPuente AlmodóvarCamión volcado A-4IPC
instagramlinkedin

Temporal

Un gran socavón obliga a cortar al tráfico una de las principales calles de Rute

El Ayuntamiento actúa con urgencia tras el agujero de tres metros abierto en la calle Juan Carlos I, provocado por las intensas lluvias y la presión en la red de saneamiento

Alcalde, concejal de Urbanismo y operarios en el socavón abierto en la calle Juan Carlos I.

Alcalde, concejal de Urbanismo y operarios en el socavón abierto en la calle Juan Carlos I. / Manuel Padilla

Manuel Padilla

Rute

Las intensas lluvias de estos días han originado una gran presión en la red de saneamiento de Rute, lo que ha provocado un socavón de tres metros de profundidad en la calle Juan Carlos I en la confluencia con las calles Duquesa y Ramón y Cajal. El Ayuntamiento ha iniciado una actuación de urgencia dado el peligro para el tráfico rodado.

Según el alcalde, David Ruiz, los servicios municipales, ante los primeros síntomas de hundimiento de la calzada procedieron a la localización exacta del problema. “Al realizar los trabajos de levantamiento del asfalto hemos descubierto el gran socavón que había debajo”, ha añadido Ruiz.

El alcalde ha subrayado que “esta actuación responde a una situación sobrevenida por el temporal, que ha puesto a prueba nuestras infraestructuras”. Para David Ruiz, “la prioridad del Ayuntamiento es garantizar la seguridad de los vecinos y el correcto funcionamiento de los servicios básicos”.

Evaluación de los daños

El regidor ha explicado que el Consistorio está realizando una evaluación global de los daños ocasionados por las lluvias en distintos puntos del municipio, especialmente en redes de saneamiento, firmes y caminos rurales, y que se continuará actuando conforme se detecten nuevas incidencias. Asimismo, ha agradecido el trabajo de los técnicos y operarios municipales, que “han estado pendientes desde el primer momento para dar respuesta rápida y eficaz a cada problema”.

Noticias relacionadas y más

El concejal de Urbanismo, Rafael García, ha señalado que además del corte al tráfico de este tramo de la calle Juan Carlos I, justo el que da acceso al centro y al Ayuntamiento, también ha habido que reorganizar el tráfico en las calles Echegaray y Alfonso de Castro. Esta vía estará cortada al tráfico durante una semana mientras se realizan los trabajos de reparación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
  2. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  3. Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
  4. Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado
  5. La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
  6. El temporal deja sin agua potable a Rute e Iznájar, que se abastecerán con cisternas para consumo alimentario
  7. Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba
  8. Cortes de tráfico por la borrasca Leonardo: estas son las 17 carreteras cortadas este viernes en la provincia de Córdoba

Un gran socavón obliga a cortar al tráfico una de las principales calles de Rute

Un gran socavón obliga a cortar al tráfico una de las principales calles de Rute

El nuevo centro de la UCO en Cabra inicia su andadura para impulsar el desarrollo socioeconómico local y de la comarca

El nuevo centro de la UCO en Cabra inicia su andadura para impulsar el desarrollo socioeconómico local y de la comarca

Los bomberos sofocan un incendio en el Centro de Usos Múltiples de Villaharta

El puente del Guadalquivir en Almodóvar del Río reabre al tráfico el lunes 16 de febrero tras bajar el nivel del río

El puente del Guadalquivir en Almodóvar del Río reabre al tráfico el lunes 16 de febrero tras bajar el nivel del río

Benamejí dedicará un espacio público al pueblo de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario

Benamejí dedicará un espacio público al pueblo de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario

La Diputación cifra en 10 millones la inversión para reparar los daños del temporal en las carreteras provinciales

La Diputación cifra en 10 millones la inversión para reparar los daños del temporal en las carreteras provinciales

La Junta dedica 160.000 euros a reformar el colegio Alfar de La Rambla y los vestuarios del polideportivo

La Junta dedica 160.000 euros a reformar el colegio Alfar de La Rambla y los vestuarios del polideportivo

La fortuna vuelve a hacer escala en Montilla: la Bonoloto deja un premio de segunda categoría

Tracking Pixel Contents