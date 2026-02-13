La fortuna vuelve a hacer escala en Montilla: la Bonoloto deja un premio de segunda categoría

La fortuna volvió a hacer escala anoche en Montilla. El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer, 12 de febrero, dejó en la localidad un premio de segunda categoría dotado con 45.601,21 euros, gracias a un boleto validado en la Administración de Loterías número 3, situada en la Corredera, a escasos metros de la esquina con la calle Angustias.

Según confirmó la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la combinación ganadora estuvo formada por los números 23, 41, 18, 12, 46 y 05, con el 49 como complementario y el 6 como reintegro. Aunque no hubo acertantes de primera categoría —lo que permitirá que el bote alcance los 800.000 euros en el próximo sorteo—, tres boletos de segunda categoría resultaron premiados en toda España, uno de ellos sellado en Montilla.

Junto al establecimiento montillano, los otros dos boletos agraciados de esta misma categoría fueron sellados en la Administración número 1 de Zaratán (Valladolid) y en el Despacho Receptor número 65.230 de San Sebastián (Guipúzcoa). Cada uno de los acertantes percibirá un premio unitario de 45.601,21 euros.

Otro premio relevante de la administración de La Corredera

De este modo, la Administración de Loterías de La Corredera vuelve a repartir un premio relevante, tras el que protagonizó el pasado 22 de diciembre de 2025, con motivo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que dejó parte de su tercer premio, gracias al número 90693, dotado con 50.000 euros al décimo y vendido también en esta misma administración.

Entonces, el establecimiento regentado por Teresa Crego —a punto de jubilarse en ese momento— distribuyó medio millón de euros en la ciudad mediante diez décimos vendidos en ventanilla, que, en palabras de su responsable, estuvieron "muy repartidos".

Por si fuera poco, la propia Administración número 3 ya había protagonizado otro episodio destacado el 13 de octubre de 2024, cuando otro sorteo de la Bonoloto dejó en Montilla un premio de segunda categoría —cinco aciertos más el complementario— valorado en 59.907,99 euros. En aquella ocasión, los responsables de la Corredera mostraron su satisfacción por un galardón que se añadía a otros repartidos en sorteos como La Primitiva, El Joker o el Extraordinario de Agosto.

Con todo, el histórico reciente de la Bonoloto en la ciudad incluye también el importante premio registrado el 8 de mayo de 2025, cuando un único boleto de primera categoría, con los seis números acertados, fue validado en el despacho receptor número 28.295, situado en la Avenida de Andalucía, frente al Centro de Salud, en la confluencia con la calle Pepe Cobos. Aquel acertante se llevó 2.994.106,74 euros, la cuantía correspondiente al máximo galardón del sorteo.

De este modo, el nuevo premio validado ayer en la Corredera consolida una trayectoria en la que distintos puntos de venta de Montilla han ido sumando hitos en los últimos años. Desde grandes premios millonarios hasta cuantías más discretas, la ciudad ha mantenido una presencia constante en los repartos oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.