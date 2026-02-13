El diputado de IU Enrique Santiago visita Doña Mencía para conocer de primera mano los daños por el temporal

El diputado de IU y viceportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, acompañado del coordinador Provincial de IU, Sebastián Pérez y de Rosa Mª Rodríguez, candidata al Parlamento Andaluz por Por Andalucía, han visitado Doña Mencía con el objetivo de conocer, sobre el terreno, los daños provocados por el reciente tren de borrascas que ha afectado al municipio en las últimas semanas.

Durante la visita, el diputado ha recorrido, junto al equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Salvador Cubero, algunos de los equipamientos más afectados, como han sido las instalaciones deportivas, especialmente el Pabellón de Deportes en el que se han desprendido más de 400 m2 de la cubierta.

Las fuertes rachas de viento, que en Doña Mencía alcanzaron los 106 km/h, y la intensidad de las precipitaciones, han provocado daños muy cuantiosos en Doña Mencía, puesto que además de las instalaciones deportivas, se han visto afectados caminos rurales, muros, estructuras metálicas, cementerio municipal, parques municipales, hundimientos y desperfectos en vías públicas, así como filtraciones en numerosos edificios municipales.

Vías de colaboración

Durante la visita se ha analizado la situación actual para estudiar posibles vías de colaboración, apoyo institucional, y demandas ante las administraciones estatales, autonómicas y provinciales con objeto de que se establezcan planes de ayudas.

El Ayuntamiento de Doña Mencía ha dado traslado al diputado un informe detallado de los daños, así como las actuaciones urgentes que ya se están llevando a cabo para garantizar la seguridad y restablecer los servicios afectados.

Desde el Ayuntamiento se agradece la disposición del diputado Enrique Santiago para atender la realidad del municipio y conocer de primera mano las necesidades derivadas de estos episodios meteorológicos adversos.