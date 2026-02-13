Diez cortadores jamón se disputarán el trono nacional en Villanueva de Córdoba

Villanueva de Córdoba acogerá por primera vez la final del Campeonato de España de Cortadores de jamón, que alcanza en 2026 su décimo sexta edición.

El domingo 22 de febrero será la gran final en el Pabellón Municipal desde las 11.00 horas en la que se proclamará el campeón de España. Organizado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ) este evento cuenta con la colaboración de la Denominación de Origen Protegida de Los Pedroches DOP y del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

En la final participarán los diez cortadores que han ganado en los concursos valederos para el campeonato como son Mirko Gianela que se impuso en Barcarrota; Daniel acedo en Ronda; Cristian García en Azuaga; Daniel Sánchez en Serón; Jorge Díaz en Monroyo; Francisco Javier Gómez en Algemesí; Juan Martín en Corteconcepción; Vicente García en Salvaleón; Francisco Javier García ganador en Villanueva de Córdoba y Francisco Javier Torres en Leganés.

Feria del Jamón

La localidad de Villanueva de Córdoba celebra cada año la Feria del Jamón -la última edición el pasado mes de noviembre- que incluye el concurso nacional de cortadores y ahora celebra la final del Campeonato de España que como actividades previas incluirá el viernes 20 una masterclass de los campeones de España y el sábado 21 una presentación a los asistentes de la DOP Los Pedroches y del territorio de dehesa de la comarca y también la Asamblea Nacional de la ANCJ que incluirá una charla motivacional con Veva de Sousa.

El Ayuntamiento jarote ha preparado para los asistentes y participantes una visita guiada por los lugares de interés de la localidad como el refugio antiaéreo de la Guerra Civil o el Centro de Interpretación de la Dehesa.

La organización también ha avanzado que los jamones que se han preparado para la final son 20 piezas de raza 100% ibérica de bellota de la DOP Los Pedroches, de la añada de 2022, con más de cuatro años de maduración, con un peso que oscila entre 7,300 y 7,450 kilos.