El derrumbe de un muro por el viento aplasta un coche en Villaralto y obliga a cortar la calle Sor Braulia

El suceso se ha producido sin que haya que lamentar heridos

Imagen distribuida por Protección Civil del muro derribado por el viento en Villaralto.

Imagen distribuida por Protección Civil del muro derribado por el viento en Villaralto. / CÓRDOBA

Antonio Manuel Caballero

Villaralto

Un muro ha caído en la calle Sor Braulia de Villaralto como consecuencia del fuerte viento, provocando daños materiales en dos vehículos estacionados en la vía pública, uno de los cuales ha quedado prácticamente aplastado por los escombros.

El suceso se ha producido sin que haya que lamentar heridos, según ha confirmado la alcaldesa del municipio. La fotografía difundida por Protección Civil —con las matrículas de los vehículos ocultas— muestra la magnitud del impacto, con parte de la estructura desplomada sobre uno de los turismos.

Corte al tráfico

Como consecuencia del derrumbe, la calle ha permanecido cortada al tráfico mientras se retiraban los restos del muro y se garantizaba la seguridad en la zona. Efectivos municipales y de Protección Civil han intervenido para asegurar el entorno y evitar nuevos riesgos.

Noticias relacionadas y más

El incidente se salda, por tanto, con daños materiales y afecciones puntuales a la circulación en esta vía del municipio.

