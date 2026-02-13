Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos sofocan un incendio en el Centro de Usos Múltiples de Villaharta

El fuego se originó a primera hora de la mañana y no ha provocado daños personales

Intervención de los bomberos en Villaharta.

Intervención de los bomberos en Villaharta. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Córdoba han tenido que intervenir este viernes para sofocar un incendio que se ha producido en el Centro de Usos Múltiples de la localidad de Villaharta.

El fuego se originó a primera hora de la mañana, cuando el local aún no estaba abierto al público. No se han producido daños personales.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.

Los bomberos sofocan un incendio en el Centro de Usos Múltiples de Villaharta

La fortuna vuelve a hacer escala en Montilla: la Bonoloto deja un premio de segunda categoría

