Sucesos
Los bomberos sofocan un incendio en el Centro de Usos Múltiples de Villaharta
El fuego se originó a primera hora de la mañana y no ha provocado daños personales
Los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Córdoba han tenido que intervenir este viernes para sofocar un incendio que se ha producido en el Centro de Usos Múltiples de la localidad de Villaharta.
El fuego se originó a primera hora de la mañana, cuando el local aún no estaba abierto al público. No se han producido daños personales.
Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.
