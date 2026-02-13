Benamejí dedicará un espacio público al pueblo de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Benamejí ha aprobado por unanimidad en Pleno iniciar los trámites para denominar una calle, plaza o pasaje del municipio con el nombre de Pueblo de Adamuz, en reconocimiento al comportamiento solidario y ejemplar mostrado por esta localidad cordobesa tras el trágico accidente ferroviario ocurrido recientemente en su término municipal.

La iniciativa, impulsada por el equipo de gobierno y respaldada por todos los grupos municipales, pretende rendir homenaje permanente a las víctimas mortales del siniestro, a las personas heridas y a sus familias, así como a los profesionales de los servicios de emergencia, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones y voluntariado que participaron en el operativo de asistencia.

El acuerdo plenario destaca la rápida respuesta y la ayuda desinteresada ofrecida por los vecinos y vecinas de Adamuz desde los primeros momentos de la tragedia, una actuación que el Consistorio benamejicense considera ejemplo de civismo, humanidad y compromiso colectivo.

La alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, subrayó que “este gesto simboliza la gratitud de nuestro municipio hacia el pueblo de Adamuz y la voluntad de mantener viva la memoria de las víctimas y el ejemplo de solidaridad demostrado por sus vecinos”. Asimismo, añadió que “este reconocimiento refuerza los lazos de fraternidad entre municipios cordobeses y pone en valor la cooperación y la lealtad institucional ante situaciones de emergencia”.

El expediente será remitido a la Comisión de Asuntos Generales para su tramitación conforme a la normativa municipal y el acuerdo será comunicado al Ayuntamiento de Adamuz y a las administraciones implicadas en la emergencia como muestra de respeto y reconocimiento institucional.