Baena presenta las actividades por el Día del Cáncer Infantil: marcha solidaria y venta de chapas

El Ayuntamiento de Baena y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han presentado las actividades con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora este domingo, 15 de febrero, entre ellas una marcha solidaria y la venta de chapas benéficas para recaudar fondos destinados íntegramente a la entidad.

El delegado de Salud, Domingo Vico Molina, y la presidenta en funciones de la AECC en Baena, Estefanía Sevillano Ortiz, dieron este viernes a conocer el cartel y la programación prevista. Durante su intervención, Vico agradeció la presencia de los medios de comunicación y destacó que la imagen elegida “representa el apoyo, la visibilidad y el compromiso con los niños y niñas que luchan contra esta enfermedad y con sus familias”.

El responsable municipal subrayó además el papel de la asociación en este tipo de iniciativas, afirmando que “las instituciones estamos para acompañar y apoyar, pero es la Asociación quien da verdadero sentido a estos actos”.

Por su parte, Sevillano explicó que esta es la cuarta edición en la que se lanza una chapa conmemorativa solidaria. Su venta permitirá recaudar fondos que se destinarán en su totalidad a la AECC. También anunció la organización de una marcha solidaria en la que participarán los centros educativos de la localidad.

Las actividades centrales se celebrarán el lunes 16 de febrero, ya que el día 15 coincide en domingo. La marcha comenzará a partir de las 9.00 horas, una vez que el alumnado acceda a los centros y se organice la salida. El recorrido discurrirá por distintas calles del municipio hasta confluir previsiblemente en la puerta del Polideportivo Municipal, donde se procederá a la lectura del manifiesto institucional.

Un diseño con mensaje

Durante la presentación intervino el autor de la chapa, Francisco Ariza de la Rosa, quien explicó el concepto creativo de esta edición. El diseño muestra una explosión de colores vivos que simbolizan la infancia, junto a un lazo en forma de corazón con una sonrisa, en alusión al cariño y la fortaleza de los menores que padecen la enfermedad.

El diseñador señaló que el corazón representa “todo el amor que estos niños necesitan y, al mismo tiempo, el que ellos transmiten a sus familias y seres queridos”, y definió su colaboración como “un pequeño granito de arena” en apoyo a la causa.

Venta y apoyo municipal

Las chapas estarán disponibles desde el 16 de febrero al precio de un euro, destinándose la recaudación íntegra a la AECC. Podrán adquirirse en establecimientos como Hiper Textil Baena y Papelería Alba, además de otros puntos que se concretarán próximamente. Los centros educativos colaborarán también en su distribución entre el alumnado.

El Ayuntamiento ha asumido el coste de fabricación, garantizando que la totalidad de lo recaudado revierta directamente en la asociación.

Con esta programación, Baena refuerza su compromiso con la sensibilización y el apoyo a los menores que afrontan el cáncer y a sus familias, promoviendo la implicación de la ciudadanía en una causa que apela a la responsabilidad colectiva.