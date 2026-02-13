Avances y autoestima: ayudas en Hornachuelos a menores con discapacidad para terapias con caballos

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha abierto el plazo de solicitud de ayudas municipales destinadas a financiar tratamientos de equinoterapia para menores con discapacidad empadronados en el municipio, una línea de apoyo que contempla hasta 600 euros anuales por beneficiario y que se tramita a través de los Servicios Sociales.

La iniciativa, en marcha desde hace años, tiene como objetivo garantizar el acceso a una terapia complementaria que aporta beneficios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. La equinoterapia utiliza el movimiento del caballo y su capacidad de interacción como herramienta de intervención, contribuyendo a mejorar el equilibrio, la fuerza muscular y la coordinación.

Según recoge el Ayuntamiento, los efectos de esta práctica trascienden el ámbito físico, ya que también favorecen la autoestima, ayudan a reducir la ansiedad y potencian las habilidades comunicativas y sociales de los menores participantes.

La convocatoria está dirigida a niños y niñas empadronados en Hornachuelos con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. La subvención, que se concede una vez al año, alcanza un máximo de 600 euros por menor y se distribuye en tres abonos: dos pagos de 250 euros y uno final de 100 euros, que se justifican conforme se desarrollan las sesiones.

Cada clase tiene un coste de 25 euros, lo que permite a las familias planificar el tratamiento con el respaldo económico municipal. Las sesiones se imparten en el Centro de Terapia Ecuestre El Estribo, ubicado en la localidad y especializado en autismo y en la atención a personas con distintos perfiles, entre ellos trastorno del espectro autista, síndrome de Down, TDAH, retraso madurativo, síndrome CTNNB1 o depresión. Cada intervención tiene una duración aproximada de 45 minutos y se adapta a las necesidades de cada menor.

Requisitos para acceder a las ayudas

Para acceder a la ayuda es necesario contactar previamente con el centro terapéutico, donde se realiza una valoración inicial y se emite un informe que debe presentarse posteriormente en el Ayuntamiento como parte del procedimiento administrativo.

Las familias interesadas pueden dirigirse a los Servicios Sociales municipales, ubicados en el edificio Guadalinfo, donde recibirán información detallada sobre la documentación requerida para formalizar la solicitud.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Hornachuelos refuerza su compromiso con una atención especializada y cercana, facilitando que los menores con discapacidad del municipio puedan continuar sus tratamientos con apoyo económico y acompañamiento institucional.