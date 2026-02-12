Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Benamejí, "vigilantes y preocupados" por los efectos del temporal en la grieta reabierta

La alcaldesa dice que hay preocupación en el municipio "por el temporal, porque parece ser que mañana viernes tendremos también una poquita de lluvia, unos 15 o 16 litros"

Visita del presidente de la Diputación a la Grieta de Benamejí, el pasado martes.

Visita del presidente de la Diputación a la Grieta de Benamejí, el pasado martes. / CÓRDOBA

Europa Press

Córdoba

La alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, ha afirmado este jueves que en su pueblo siguen "muy vigilantes y preocupados" ante la evolución que pueda tener la grieta que, como consecuencia del temporal, ha reaparecido donde ya surgió a finales de la década de los 80 del pasado siglo, aunque hay precedentes de la misma en los años 60 y también en el siglo XVIII, dada la naturaleza del terreno y por corrimientos de tierra por efecto de fuertes lluvias.

Así lo ha destacado Lara, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, precisando que "el inconveniente que tenemos es el corte del camino de la Dehesilla a la Nacional 331, pero ahora mismo no están afectadas ni cocheras, ni viviendas".

No obstante, hay preocupación en el municipio "por el temporal, porque parece ser que mañana viernes tendremos también una poquita de lluvia, unos 15 o 16 litros en Benamejí y, cuanto el tiempo nos lo permita, desahogaremos esa zona del peso que tiene de una escollera y de las láminas de alquitrán que han sufrido deslizamiento" en la calzada que ha resultado afectada en la Ladera de la Grieta.

"Aconsejaron desviar el agua por otra salida"

En cuanto a las medidas más inmediatas a adoptar, la alcaldesa ha explicado que les "aconsejaron desviar el agua por otra salida", ante la vuelta de las lluvias fuertes mañana viernes, "pero es que es imposible desviarla por otra salida, porque si la desvías por la parte de atrás de las casas, en las más afectadas estaría pegando a su cementación, o la tienes que desviar por la parte central de la grieta, que es donde tenemos esa gran obra de complejidad de recogida de agua que se hizo allá por el año 90".

"Por tanto --ha proseguido--, lo que hemos hecho es canalizar un poco por el camino que está cortado, que es un camino bien arreglado, para que se salga el agua por ahí, para que tenga el menor impacto en el deslizamiento ya producido. Pero hasta el lunes o el martes que podamos entrar, cuando la tierra esté ya un poco menos mojada, no podemos hacer otra cosa", ya que "necesitamos la precisión de máquinas pesadas y ahora mismo, tal y como está la tierra, es imposible llegar con las máquinas pesadas".

Se da la circunstancia de que la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba ya llevaron a cabo a finales del pasado siglo una intervención millonaria para estabilizar la grieta, y ahora la institución provincial actuará de urgencia con el mismo objetivo, en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

