El plan de Baena contra la plaga de palomas que busca proteger salud y patrimonio: capturas y concienciación

El Ayuntamiento de Baena ha puesto en marcha una estrategia integral para hacer frente a la superpoblación de palomas silvestres que afecta tanto al núcleo urbano de la localidad como a Albendín. La iniciativa se articula mediante un convenio de colaboración con el Club Deportivo Baenense de Colombicultura y combina capturas especializadas con una campaña de concienciación ciudadana.

El acuerdo ha sido suscrito por la alcaldesa, María Jesús Serrano, y el presidente del club, Justo Cruz Villas. En virtud de este convenio, los expertos en colombicultura se encargarán de la instalación y gestión de sistemas de captura en edificios municipales y otros puntos estratégicos del municipio. Asimismo, los miembros del club colaborarán en la reducción de la población de paloma silvestre mediante actuaciones en sus propios palomares federados.

Desde el Consistorio destacan que esta colaboración técnica resulta clave para proteger tres ámbitos fundamentales: la salud medioambiental, el patrimonio histórico y el bienestar animal. El control de la población contribuye a mantener el equilibrio de la biodiversidad y a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades a otras aves. Además, permite frenar el deterioro que los excrementos, de carácter corrosivo, provocan en fachadas, monumentos y mobiliario urbano.

Problemas sanitarios

En paralelo, el plan busca evitar problemas sanitarios entre las propias aves, derivados del consumo de alimentos inadecuados como pan o restos de comida, que generan graves desequilibrios nutricionales.

Bajo el lema “Protege tu ciudad”, el Ayuntamiento subraya que el éxito de la iniciativa depende también de la implicación ciudadana. En este sentido, se insta a no arrojar comida ni desperdicios en la vía pública, a cerrar correctamente las bolsas de basura y utilizar adecuadamente los contenedores, así como a mantener limpios solares y viviendas, sellando ventanas u oquedades donde las aves puedan anidar.

“Mantener Baena limpia, saludable y respetuosa con su patrimonio es una responsabilidad compartida. Este plan no solo busca controlar una plaga, sino garantizar que nuestras calles y edificios emblemáticos luzcan como merecen”, señalan fuentes municipales.