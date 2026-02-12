Palma del Río despliega un operativo especial de limpieza tras el temporal con Infoca, Bomberos y Cruz Roja

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha informado en la mañana de este jueves 12 de febrero que se ha dispuesto un dispositivo especial de limpieza que atenderá las incidencias del temporal. Tras el río atmosférico que ha atravesado la localidad, se han visto afectadas viviendas en Pedro Díaz, en La Graja, Callejón de Junco, La Barqueta-Pimentada y El Corvo. La alcaldesa mantiene todavía el Plan de Emergencia Municipal activo y sin acceso a la zona más próxima al Guadalquivir donde existen todavía trece personas desalojadas.

Tras la llamada al delegado del gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, la primera edil ha puesto en marcha este dispositivo hoy gracias a la “coordinación y colaboración” de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba con efectivos del Infoca, del Consorcio Provincial de Bomberos, empleados municipales y voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil.

“Quedan por ayudar a 20 viviendas en Pedro Díaz, con independencia de todos los accesos, viviendas de Callejón de Junco”, 8 viviendas de La Graja, zonas de La Barqueta y La Pimentada y una casa en El Higueral según comentó la alcaldesa. “Vamos a dar prioridad siempre a las viviendas, aunque también se les ayudará en las tareas de limpieza a las naves de labranza”. También está prevista la limpieza de la EDAR, la estación depuradora, que está parada desde que comenzó el temporal. “En el Higueral hay una familia donde no se pueden utilizar los desagües para limpiar porque tienen la arqueta sinfónica de aguas residuales totalmente cubierta” comentó la alcaldesa. Se ha comenzado la limpieza del Punto Limpio y “se espera que se abra en breve” y se han retirado todas las ramas y follaje que ha provocado el temporal con la empresa de limpieza como ha informado la regidora.

Una voluntaria de Cruz Roja y un trabajador del Infoca limpian de lodo una calle de Palma del Río. / CÓRDOBA

Además de El Corvo, los caminos de La Chirritana y Camino del Guadalquivir se encuentran cerrados esperando a que el nivel del río grande baje su caudal, momento donde se realizará “un estudio técnico” según informó Esteo. “Seguimos muy pendientes de los niveles del río Guadalquivir” como expresa la alcaldesa que mantiene el Plan de Emergencia Municipal y hace un llamamiento a la ciudadanía afectada indicando que ruega “se pongan en contacto con el ayuntamiento” para dar respuesta.

Más medios para un operativo especial

Habitualmente esta limpieza se realizaba con medios municipales, pero hoy cuentan con dos retenes del Infoca compuesto por 12 agentes en total, un camión cisterna con manguera y una bomba de achique. Por parte del Consorcio Provincial de Bomberos, se han puesto a disposición cinco efectivos, tres camiones y un vehículo ligero para hacer trabajos de achique de agua en viviendas. Al dispositivo se han sumado cinco voluntarios de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil a quienes la alcaldesa ha extendido su reconocimiento y efectivos de la empresa adjudicataria de la limpieza viaria, Fepamic, que ha reforzado el servicio ordinario con más personal y vehículos.

El dispositivo se está empeñado a fondo en su tarea tanto en la jornada de este jueves como en la de este viernes. La alcaldesa de Palma del Río indicó que se están tramitando 13 expedientes en el departamento de Urbanismo de viviendas “muy afectadas y deterioradas” que han visto empeorada su situación como consecuencia del temporal. “Les pido prudencia y un poco de paciencia porque vamos a llegar a todos los sitios” concluyó Esteo.