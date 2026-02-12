Ocho carreteras provinciales permanecen cortadas en Córdoba por las inclemencias meteorológicas

La red de carreteras y caminos provinciales de la Diputación de Córdoba registra a las 08.00 horas de este jueves un total de ocho vías cortadas al tráfico como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, principalmente por desbordamientos de ríos y arroyos y por daños estructurales en la calzada.

En la zona N2 (Pozoblanco), permanece cerrada la CO-7409, que une Villaralto y Dos Torres, a la altura del punto kilométrico 4+000, debido al desbordamiento del río Guadarramilla.

En la zona C1 (Fuente Palmera), la CO-3313, entre la A-431 y la A-3051, está cortada entre los puntos kilométricos 1+700 y 2+000, en el puente sobre el río Guadalquivir, también por desbordamiento.

En la zona C2 (La Rambla), la CO-4207, que conecta Montilla y Montalbán, permanece cerrada entre los puntos kilométricos 4+500 y 6+000 por el desbordamiento de los arroyos de la Zarza y de las Salinas, así como del río Salado.

En la zona C3 (Córdoba), la CO-3406, de la N-432 a Obejo, se encuentra cortada en el punto kilométrico 11+530 por el deslizamiento de un terraplén que ha afectado a la explanación de la vía.

En la zona C4 (Montoro), la CO-3201, que une la A-309 y la A-3127 por la Campiña, está cerrada en el punto kilométrico 6+500 por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales.

En la zona S2 (Lucena), la CO-6212, desde la A-339 hasta la ermita de Nuestra Señora de la Sierra de Cabra, permanece cortada en el punto kilométrico 5+500 debido a un deslizamiento de talud con hundimiento de la explanación.

En la zona S3 (Baena), la CO-6204, que conecta la N-432 en la estación de Luque con la CO-6200 en Albendín (Baena), está cerrada entre los puntos kilométricos 0+000 y 4+500 por fallo y hundimiento de la explanación.

Por último, en la zona S4 (Priego de Córdoba), la CO-8203, de Almedinilla al límite provincial con Jaén por Brácana y Venta Valero, permanece cortada en el punto kilométrico 4+750 por el hundimiento de la explanación.

La Diputación Provincial mantiene el seguimiento de la situación y recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.