Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PoblaciónEmbalsesCámaras en el ríoOcio findeAceite de olivaBalance borrascasApuñalamiento Sector SurExposición BelmonteEl tiempo
instagramlinkedin

Temporal

Ocho carreteras provinciales permanecen cortadas en Córdoba por las inclemencias meteorológicas

Las principales incidencias siguen siendo los desbordamientos de ríos y arroyos y daños en la calzada

Carretera de Villaralto a Dos Torres, cortada por el agua, en una imagen de hace unos días.

Carretera de Villaralto a Dos Torres, cortada por el agua, en una imagen de hace unos días. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La red de carreteras y caminos provinciales de la Diputación de Córdoba registra a las 08.00 horas de este jueves un total de ocho vías cortadas al tráfico como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, principalmente por desbordamientos de ríos y arroyos y por daños estructurales en la calzada.

  • En la zona N2 (Pozoblanco), permanece cerrada la CO-7409, que une Villaralto y Dos Torres, a la altura del punto kilométrico 4+000, debido al desbordamiento del río Guadarramilla.
  • En la zona C1 (Fuente Palmera), la CO-3313, entre la A-431 y la A-3051, está cortada entre los puntos kilométricos 1+700 y 2+000, en el puente sobre el río Guadalquivir, también por desbordamiento.
  • En la zona C2 (La Rambla), la CO-4207, que conecta Montilla y Montalbán, permanece cerrada entre los puntos kilométricos 4+500 y 6+000 por el desbordamiento de los arroyos de la Zarza y de las Salinas, así como del río Salado.
  • En la zona C3 (Córdoba), la CO-3406, de la N-432 a Obejo, se encuentra cortada en el punto kilométrico 11+530 por el deslizamiento de un terraplén que ha afectado a la explanación de la vía.
  • En la zona C4 (Montoro), la CO-3201, que une la A-309 y la A-3127 por la Campiña, está cerrada en el punto kilométrico 6+500 por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales.
  • En la zona S2 (Lucena), la CO-6212, desde la A-339 hasta la ermita de Nuestra Señora de la Sierra de Cabra, permanece cortada en el punto kilométrico 5+500 debido a un deslizamiento de talud con hundimiento de la explanación.
  • En la zona S3 (Baena), la CO-6204, que conecta la N-432 en la estación de Luque con la CO-6200 en Albendín (Baena), está cerrada entre los puntos kilométricos 0+000 y 4+500 por fallo y hundimiento de la explanación.
  • Por último, en la zona S4 (Priego de Córdoba), la CO-8203, de Almedinilla al límite provincial con Jaén por Brácana y Venta Valero, permanece cortada en el punto kilométrico 4+750 por el hundimiento de la explanación.

Noticias relacionadas y más

La Diputación Provincial mantiene el seguimiento de la situación y recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
  2. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  3. Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
  4. Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir
  5. Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado
  6. Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas
  7. La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
  8. El temporal deja sin agua potable a Rute e Iznájar, que se abastecerán con cisternas para consumo alimentario

Este es el pueblo de Córdoba donde es San Valentín todos los días del año

Este es el pueblo de Córdoba donde es San Valentín todos los días del año

Una víctima de trata de blancas denuncia tras escapar a Córdoba una red de prostíbulos en Málaga y Marbella

Una víctima de trata de blancas denuncia tras escapar a Córdoba una red de prostíbulos en Málaga y Marbella

Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años

Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años

Ocho carreteras provinciales permanecen cortadas en Córdoba por las inclemencias meteorológicas

Ocho carreteras provinciales permanecen cortadas en Córdoba por las inclemencias meteorológicas

Condenado a 12 años de cárcel por violar a dos menores con discapacidad en Córdoba

Condenado a 12 años de cárcel por violar a dos menores con discapacidad en Córdoba

La lluvia da un respiro por unas horas en Córdoba: la Aemet anuncia un paréntesis antes de la llegada de Nils

La lluvia da un respiro por unas horas en Córdoba: la Aemet anuncia un paréntesis antes de la llegada de Nils

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en una jornada de tregua de lluvias

La Diputación de Córdoba se convierte en escenario de debate sobre la BLET y las oportunidades de crecimiento que ofrece para la provincia

La Diputación de Córdoba se convierte en escenario de debate sobre la BLET y las oportunidades de crecimiento que ofrece para la provincia
Tracking Pixel Contents