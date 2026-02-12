Montilla activa su hoja de ruta en salud pública tras presentar un informe epidemiológico clave

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana el informe epidemiológico del municipio durante el transcurso de la jornada Impulso y desarrollo de la acción local en salud en Montilla , un encuentro celebrado en el salón de actos del Centro Municipal de Servicios Sociales Lola López Baena que ha reunido a representantes institucionales, personal técnico y profesionales del ámbito sanitario y social con el objetivo de reforzar la acción local desde una perspectiva participativa y coordinada.

El documento, concebido para compartir el diagnóstico de salud de la población y avanzar en el diseño de un plan estratégico en materia de salud pública, servirá de base para la elaboración del futuro Plan Local de Salud, que se enmarca en la adhesión del Ayuntamiento de Montilla a la metodología Red Local de Acción en Salud, impulsada por la Junta de Andalucía.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que “Montilla lleva trabajando muchísimo tiempo en la promoción de la salud dentro de sus competencias, pero hoy damos un paso más con la presentación de este informe epidemiológico, que será la base para culminar en el Plan Local de Salud de nuestro municipio”. El primer edil ha explicado que esta adhesión, respaldada por el Pleno municipal, permitirá culminar en la redacción de un documento estratégico en materia de salud pública.

Además, Rafael Llamas ha detallado que el objetivo principal es “partir de un análisis sanitario y social de nuestra realidad para detectar las principales incidencias de salud y contar con un documento estratégico que nos permita implementar políticas municipales orientadas a la prevención y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”. En ese sentido, ha subrayado que la salud es “un derecho fundamental” y ha destacado la importancia de la colaboración institucional con la Consejería de Salud, así como la implicación del tejido asociativo local. “No se entiende hoy ningún documento estratégico que no nazca de la participación de los agentes sociales. Este plan debe ser asumido por la sociedad civil de Montilla”, ha afirmado.

Botela: "Este proyecto convierte la salud en un eje estratégico de todas las políticas municipales"

Por su parte, la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, ha valorado muy positivamente la incorporación de Montilla a la Red Local de Acción en Salud y ha destacado que ya son 39 los municipios cordobeses adheridos a este programa. “Este proyecto convierte la salud en un eje estratégico de todas las políticas municipales. El Ayuntamiento es la administración más cercana a la ciudadanía y su implicación es fundamental para promover hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades evitables”, ha señalado.

De igual modo, la delegada ha insistido en que la participación ciudadana será clave para que el plan sea compartido y efectivo, ya que muchas de las medidas deberán surgir del propio tejido asociativo y social del municipio.

Durante la jornada se ha dado a conocer el informe epidemiológico elaborado por profesionales del Área Sanitaria Sur de Córdoba, documento que servirá como diagnóstico previo para la constitución del denominado grupo motor, integrado por representantes municipales, profesionales sanitarios y entidades sociales, que será el encargado de impulsar la redacción del Plan Local de Salud.

El proceso contempla varias fases: diagnóstico, trabajo participativo, redacción del plan y posterior evaluación. Tal y como ha indicado el alcalde, “si no tenemos capacidad de evaluar la estrategia, no tendremos tampoco la capacidad de mejorarla”. Por ello, el futuro Plan Local de Salud se concibe como un documento dinámico, adaptable a las circunstancias y necesidades que puedan surgir.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con la prevención, la promoción de hábitos saludables y la mejora continua de los servicios públicos, apostando por una estrategia coordinada entre administraciones y con la implicación directa de la ciudadanía.