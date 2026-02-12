Se enfrenta a prisión por robar golosinas y bebidas en la piscina municipal de Aguilar

Un juzgado de lo Penal de Córdoba enjuiciará, en próximas fechas, a un acusado de robar, presuntamente, golosinas y bebidas alcohólicas en el bar de la piscina municipal de Aguilar de la Frontera. Para ello, además, habría ocasionado daños materiales en la reja, en la ventana y en la puerta de acceso al establecimiento.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, los hechos ocurrieron una madrugada de febrero de 2025, cuando el encartado accedió al recinto del polideportivo municipal escalando la puerta principal. Una vez dentro, se dirigió a la zona de la piscina, donde se halla un bar. Intentó forzar la puerta y fracturó el cierre metálico y el cristal de una ventana.

En el interior del bar, se apoderó de paquetes de golosinas valorados en 22 euros y de dos botellas de bebidas alcohólicas. A continuación, se dirigió a la zona de vestuarios del polideportivo, donde fue localizado por agentes de la Policía Local que acudieron al lugar después de que se activara la alarma del recinto.

De este modo, la Fiscalía califica lo ocurrido como un robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura, en grado de tentativa, y solicita que se le impongan nueve meses de prisión. Además, reclama que el encartado indemnice al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en la cantidad 685 euros por los daños ocasionados, y a la regente del bar por el valor de los efectos sustraídos.