Emproacsa plantea una alternativa por bombeo en la nueva conducción de agua desde Zambra a Lucena

La implantación de un transporte del agua mediante bombeo artificial despunta como la principal opción a desarrollar en la renovación integral de la canalización hidráulica desde el Manantial de Zambra a Lucena. Técnicos de Emproacsa, entidad dependiente de la Diputación y encargada de redactar el proyecto técnico, se decantan por una alternativa que reduciría considerablemente un recorrido originario de 22 kilómetros.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha persistido en la tesis de respetar el sistema de gravedad desde el principal punto de abastecimiento de la localidad. A pesar de implicar una mayor inversión inicial, este método elude desembolsos permanentes. En cambio, la introducción de mecanismos de bombeo, en una obra de inferior importe inicial, exige, posteriormente, un abastecimiento constante de energía. Desde Emproacsa han esgrimido, como factor determinante, que la modernización de esta fórmula aminora los importes, por ejemplo, a través de la utilización de placas fotovoltaicas.

El alcalde, Aurelio Fernández, al término de una convocatoria del consejo de administración de Aguas de Lucena, puntualizando que “no está cerrada” ninguna decisión, ha exhibido sintonía con los planteamientos de Emproacsa, en una fase aún incipiente de elaboración de la documentación técnica. La variante por bombeo avanzaría por un trazado directo, reduciendo, prácticamente a la mitad, el itinerario existente. En todo caso, la edificación de viviendas situadas en el mismo trayecto de la conducción provocaría, aun con un movimiento por gravedad, la rectificación de la canalización o, en el supuesto más extremo, “hacer el trazado completamente nuevo”, apostillaba el alcalde.

La infraestructura actual, construida hace más de 70 años, adolece de multitud de fugas y averías. Los diferentes estudios sostienen que, al enviar el agua hacia los depósitos de Lucena, se disipa hasta el 50% del caudal.

Gestiones para obtener financiación para la ejecución de la obra

El gobierno municipal reafirma el objetivo de licitar esta obra, de superlativa dimensión, en este mismo año 2026, una vez finalice la redacción del proyecto técnico. Entretanto, el Ayuntamiento intensifica las gestiones a fin de obtener financiación para la ejecución de la obra, con un presupuesto aún por definir. Desde Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han manifestado “el no por respuesta” y “con poco margen de diálogo”, lamentaba Fernández, justificando esta respuesta en una estrategia que excluye aportaciones a proyectos de abastecimiento. De tal modo que, a partir de ahora, los esfuerzos se dirigen a conseguir “alguna colaboración o financiación” a través de la Junta de Andalucía, destinada a una obra de importancia estratégica en el presente y porvenir de la ciudad.

Las últimas semanas de fuertes e incesantes precipitaciones han generado un aumento formidable, y desconocido en los últimos años, del volumen hídrico asumido por Lucena desde el Manantial de Zambra. A final de diciembre, el cómputo registraba 900 metros cúbicos por día, una cantidad elevada a 5.000 metros cúbicos, según los datos más recientes. Actualmente, Lucena, diariamente, precisa de un flujo de agua de más de 8.000 metros. En consecuencia, la compra de agua a Emproacsa, segunda vía de suministro, ha descendido “a la mitad” en estas fechas.