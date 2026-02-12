La Diputación de Córdoba oferta 14 plazas fijas para oficial de carreteras por concurso-oposición

La Diputación de Córdoba ha convocado 14 plazas de oficial de tercera de carreteras como personal laboral fijo, incluidas en las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2023 y 2025. El acuerdo fue aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 10 de febrero y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia este jueves, 12 de febrero.

De las 14 plazas, trece se ofertan por turno libre, una de ellas reservada a personas con discapacidad general. Además, se convoca una plaza específica para personas con discapacidad intelectual. En el caso de que no se cubra la plaza reservada a discapacidad general, podrá acumularse a futuras ofertas, mientras que la destinada a discapacidad intelectual no se sumará al turno libre.

Para optar a estas plazas no se exige titulación académica, pero sí es obligatorio contar con el carné de usuario profesional de productos fitosanitarios en nivel básico. Entre los requisitos generales se incluyen tener al menos 16 años, no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, poseer la capacidad física necesaria para el puesto y no haber sido separado de una administración pública mediante expediente disciplinario.

Sistema de concurso-oposición

El proceso de selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición. La fase de oposición será obligatoria y eliminatoria. Para las plazas del turno general constará de dos ejercicios: un examen tipo test de 40 preguntas y una prueba práctica relacionada con trabajos de conservación de carreteras. Para la plaza reservada a discapacidad intelectual se realizará una prueba práctica adaptada, basada en una situación real de trabajo.

Después de la oposición se valorarán los méritos, como la experiencia profesional y la formación relacionada con el puesto. La puntuación del concurso no podrá utilizarse para aprobar la fase de oposición.

El plazo para presentar solicitudes será de veinte días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática o en el Registro de la Diputación. Además, se creará una bolsa de empleo para cubrir posibles vacantes temporales.