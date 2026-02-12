Degustadas miles de porciones del Hornazo Gigante en Fernán Núñez con motivo de Jueves Lardero

Con una ubicación alternativa, el pabellón municipal de deportes Miguel Ángel Roldán Marín, en lugar de la Plaza de Armas, en Fernán Núñez se ha vuelto a celebrar esta mañana la 23ª edición del Hornazo Gigante, con motivo de Jueves Lardero. Entre cuatro y cinco mil porciones del hornazo gigante estaba previsto que pudieran repartirse de este postre gigante que la panadería Villegas de Fernán Núñez elabora coincidiendo con la festividad local, que se celebra el jueves previo al Miércoles de Ceniza.

Aunque las previsiones meteorológicas no contemplaban precipitaciones para este jueves por la mañana, el Ayuntamiento de Fernán Núñez prefirió no arriesgar y buscar una localización espaciosa y techada para acoger este evento, para evitar las consecuencias de que finalmente pudiera llover o hacer viento, señala Andrés Villegas, principal artífice del Hornazo Gigante, junto a su hermano José y Mari, una trabajadora de la panadería.

Porciones de hornazo preparadas para repartir. / Antonio Aguilera

Ingredientes del Hornazo Gigante

Según destaca Andrés Villegas, este hornazo de grandes dimensiones se ha elaborado con 90 planchas de masa de 40 por 60 centímetros y para el relleno se han empleado 50 kilos de crema, 50 kilos de chocolate, 50 kilos de sidra y 50 kilos del nuevo sabor Dubai, que tan de moda está. Lo único que no cambia es que el hornazo debe llevar un huevo duro en el centro.

Andrés Villegas ha indicado que para preparar este hornazo gigante también ha necesitado 200 kilos de harina, además de varios kilos de manteca de cerdo, agua, mucha azúcar, entre otros ingredientes. Además, para acompañar este postre típico de Fernán Núñez, el Ayuntamiento había preparado también 100 litros de chocolate y se han repartido también licores de la empresa local Mil Paladares de la Ñ, así como de Bodegas Tejarejo, Comoga, Bodegas Navarro e Industrias Marín, firmas todas que han colaborado igualmente en la celebración.

Algunos de los asistentes a la celebración. / Antonio Aguilera

Miles de hornazos pequeños vendidos

Junto a la degustación del Hornazo Gigante, estaba prevista también durante esta celebración una representación histórica teatralizada de la historia que rodea a este producto tan característico y castillos hinchables para los niños.

Desde hace varias semanas, las panaderías y confiterías de la localidad se encuentran elaborando tortas, bollos, cuya masa es parecida a la del hornazo y en estos últimos días ya se comercializa, sobre todo, el hornazo de tamaño pequeño, que cuenta con el huevo duro en medio. Solo en la panadería Villegas han vendido en los últimos días miles de estos productos. "Hay quien se lleva cinco o seis de una vez", asegura su responsable.

Hornazo Gigante. / Antonio Aguilera

Detalles del origen del hornazo

La tradición de comer hornazo se remonta a finales del siglo XV, tras la Conquista de Granada por los Reyes Católicos, vinculada a Fernando Gutiérrez de los Ríos, noveno señor de Fernán Núñez, y su esposa Urraca Venegas, el jueves previo al último domingo de Carnaval y anterior al inicio de la Cuaresma.

La historia local recoge que Fernando Gutiérrez de los Ríos, a petición de los Reyes Católicos, partió a la Guerra de Granada, pero antes le dijo a su esposa, doña Urraca, que cuando tuviese noticia de la rendición de Granada a las tropas cristianas, reuniese al pueblo de Fernán Núñez para celebrar una fiesta.

El pabellón de deportes se llenó. / Antonio Aguilera

Doña Urraca esperó a que volviera su esposo para celebrar el acontecimiento, de modo que el jueves anterior al Domingo de Carnaval, tuvo lugar la conmemoración de este logro, en la Villa de Fernán Núñez, denominándose Jueves Lardero a esa jornada, porque entre las viandas que se consumieron había una torta, hecha de harina, manteca y azúcar, con un huevo cocido incrustado en su centro, al que se llamó hornazo, y también por el hecho de que lardear significa untar el pan con manteca.