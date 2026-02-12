Este es el pueblo de Córdoba donde es San Valentín todos los días del año

La festividad del Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, este 14 de febrero, se presenta como una oportunidad única para conocer una de las localidades más románticas de la provincia de Córdoba, reconocida también como una de las más bonitas entre los municipios cordobeses.

Un pueblo, cuyos rincones dedicados al amor, la hacen merecedora de destino para los enamorados todos los días del año y una alternativa perfecta para realizar una escapada en pareja. Ubicado en la Subbética cordobesa, el municipio de Iznájar, declarado de Interés Turístico y uno de los enclaves preferidos de los amantes del turismo rural, se revela también como una de las localidades más románticas no solo de Córdoba, sino también de Andalucía.

La razón de este canto al amor son tres puntos emblemáticos de la ciudad, que permiten realizar una ruta romántica: el rincón del beso, el banco de los abrazos y el mirador de San Rafael, conocido como el de los ‘Amores y promesas’.

El rincón del beso de Iznájar

Enclavado en el barrio de la Villa, en pleno corazón histórico del pueblo, se encuentra el conocido Patio de las Comedias. Uno de los lugares más emblemáticos de Iznájar que en sus orígenes, en la época medieval, fue un zoco y que, posteriormente, recibe este nombre por las representaciones teatrales que se hacían aquí durante el siglo XVI. Repleto de flores de colores y macetas azules, uno de sus laterales está decorado con unos bonitos azulejos andaluces sobre un banco de piedra adosado a la pared que albergan el idílico Rincón del Beso. Una de las estampas más “instagrameables” de este precioso pueblo de la Subbética Cordobesa que captura el corazón de todos aquellos que se animan a acercarse a este espacio de ensueño.

Rincón del beso en el Patio de las Comedias de Iznájar / AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR

Los propios iznajeños son quienes se encargan de cuidar con mimo y esmero el Patio de las Comedias creando una atmósfera especial y única que también le ha llevado a ganar en varias ocasiones los primeros premios de los concursos de rincones organizados por la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa y la Diputación de Córdoba.

Banco de los abrazos

Los vecinos también cuidan durante todo el año, el entorno que rodea al conocido como 'Banco de los abrazos', que está ubicado en la Plaza de la Torre. Bajo la leyenda ‘Por esos abrazos perdidos’, y elaborado con azulejos andaluces, este acogedor banco está rodeado de platos, macetas y flores colgadas en un murete blanco encalado típico de esta zona andaluza.

Banco de los abrazos en Iznájar. / AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR

Mirador de San Rafael

Por su parte, el Mirador de San Rafael guarda el azulejo ‘Amores y promesas’, que ilustra una poesía del escritor local Paco Quintana. Este rincón se ha convertido en el lugar perfecto para que los más románticos sellen su amor y es por eso que muchos son los que se animan a poner sus candados con los nombres de la pareja, símbolo del amor eterno.

Este es el mirador más emblemático, pero también se puede disfrutar en pareja de las vistas, especialmente al atardecer, en el de la Cruz de San Pedro, el de la Villa, el de las Canteras o el de las Tres Cruces, son solo algunos ejemplos en los que deleitarse con esas vistas espectaculares que tienen un toque especialmente romántico cuando llega el atardecer.

Mirador de San Rafael en Iznájar. / GUÍA REPSOL

El amor y otras cinco razones para visitar Iznájar

Junto con los enclaves románticos de la localidad, hay otras cinco razones para visitar Iznájar en varios momentos del año. A su belleza y riqueza patrimonial, y su gastronomía, se suma la posibilidad de hacer en bicicleta el tramo del Vía Verde del Aceite que discurre junto a este municipio, su localización en pleno Geoparque de la Sierra de las Subbéticas; o el Festival de Balcones y Rincones que se celebra en el mes de mayo.