Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PoblaciónEmbalsesCámaras en el ríoOcio findeAceite de olivaBalance borrascasApuñalamiento Sector SurExposición BelmonteEl tiempo
instagramlinkedin

14 DE FEBRERO

Este es el pueblo de Córdoba donde es San Valentín todos los días del año

La localidad cordobesa está considerada como una de las más bonitas de la provincia

Mirador de San Rafael en Iznájar

Mirador de San Rafael en Iznájar / AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR

María Roso

La festividad del Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, este 14 de febrero, se presenta como una oportunidad única para conocer una de las localidades más románticas de la provincia de Córdoba, reconocida también como una de las más bonitas entre los municipios cordobeses.

Un pueblo, cuyos rincones dedicados al amor, la hacen merecedora de destino para los enamorados todos los días del año y una alternativa perfecta para realizar una escapada en pareja. Ubicado en la Subbética cordobesa, el municipio de Iznájar, declarado de Interés Turístico y uno de los enclaves preferidos de los amantes del turismo rural, se revela también como una de las localidades más románticas no solo de Córdoba, sino también de Andalucía.

La razón de este canto al amor son tres puntos emblemáticos de la ciudad, que permiten realizar una ruta romántica: el rincón del beso, el banco de los abrazos y el mirador de San Rafael, conocido como el de los ‘Amores y promesas’.

El rincón del beso de Iznájar

Enclavado en el barrio de la Villa, en pleno corazón histórico del pueblo, se encuentra el conocido Patio de las Comedias. Uno de los lugares más emblemáticos de Iznájar que en sus orígenes, en la época medieval, fue un zoco y que, posteriormente, recibe este nombre por las representaciones teatrales que se hacían aquí durante el siglo XVI. Repleto de flores de colores y macetas azules, uno de sus laterales está decorado con unos bonitos azulejos andaluces sobre un banco de piedra adosado a la pared que albergan el idílico Rincón del Beso. Una de las estampas más “instagrameables” de este precioso pueblo de la Subbética Cordobesa que captura el corazón de todos aquellos que se animan a acercarse a este espacio de ensueño.

Rincón del beso en el Patio de las Comedias de Iznájar

Rincón del beso en el Patio de las Comedias de Iznájar / AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR

Los propios iznajeños son quienes se encargan de cuidar con mimo y esmero el Patio de las Comedias creando una atmósfera especial y única que también le ha llevado a ganar en varias ocasiones los primeros premios de los concursos de rincones organizados por la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa y la Diputación de Córdoba.

Banco de los abrazos

Los vecinos también cuidan durante todo el año, el entorno que rodea al conocido como 'Banco de los abrazos', que está ubicado en la Plaza de la Torre. Bajo la leyenda ‘Por esos abrazos perdidos’, y elaborado con azulejos andaluces, este acogedor banco está rodeado de platos, macetas y flores colgadas en un murete blanco encalado típico de esta zona andaluza.

Banco de los abrazos en Iznájar.

Banco de los abrazos en Iznájar. / AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR

Mirador de San Rafael

Por su parte, el Mirador de San Rafael guarda el azulejo ‘Amores y promesas’, que ilustra una poesía del escritor local Paco Quintana. Este rincón se ha convertido en el lugar perfecto para que los más románticos sellen su amor y es por eso que muchos son los que se animan a poner sus candados con los nombres de la pareja, símbolo del amor eterno.

Este es el mirador más emblemático, pero también se puede disfrutar en pareja de las vistas, especialmente al atardecer, en el de la Cruz de San Pedro, el de la Villa, el de las Canteras o el de las Tres Cruces, son solo algunos ejemplos en los que deleitarse con esas vistas espectaculares que tienen un toque especialmente romántico cuando llega el atardecer.

Noticias relacionadas y más

Mirador de San Rafael en Iznájar.

Mirador de San Rafael en Iznájar. / GUÍA REPSOL

El amor y otras cinco razones para visitar Iznájar

Junto con los enclaves románticos de la localidad, hay otras cinco razones para visitar Iznájar en varios momentos del año. A su belleza y riqueza patrimonial, y su gastronomía, se suma la posibilidad de hacer en bicicleta el tramo del Vía Verde del Aceite que discurre junto a este municipio, su localización en pleno Geoparque de la Sierra de las Subbéticas; o el Festival de Balcones y Rincones que se celebra en el mes de mayo.

Cómo llegar a Iznájar

Situada en el extremo sur de la provincia de Córdoba, Iznájar se localiza en pleno corazón de Andalucía, en el vértice de las provincias de Córdoba, Málaga y Granada, a una hora escasa de cada una de sus capitales y de la Costa del Sol, y a menos de dos horas de Sevilla.

Al sur, a través de la A-92 o la A-45, Iznájar es puerta de entrada y salida a la Subbética, al limitar con las provincias de Málaga y Granada. Al norte, la localidad está comunicada con Rute por la A-331 y con Priego de Córdoba por la A-333. Desde Córdoba o Málaga la vía de comunicación más importante es la A-45.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
  2. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  3. Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
  4. Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir
  5. Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado
  6. Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas
  7. La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
  8. El temporal deja sin agua potable a Rute e Iznájar, que se abastecerán con cisternas para consumo alimentario

Este es el pueblo de Córdoba donde es San Valentín todos los días del año

Este es el pueblo de Córdoba donde es San Valentín todos los días del año

Una víctima de trata de blancas denuncia tras escapar a Córdoba una red de prostíbulos en Málaga y Marbella

Una víctima de trata de blancas denuncia tras escapar a Córdoba una red de prostíbulos en Málaga y Marbella

Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años

Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años

Ocho carreteras provinciales permanecen cortadas en Córdoba por las inclemencias meteorológicas

Ocho carreteras provinciales permanecen cortadas en Córdoba por las inclemencias meteorológicas

Condenado a 12 años de cárcel por violar a dos menores con discapacidad en Córdoba

Condenado a 12 años de cárcel por violar a dos menores con discapacidad en Córdoba

La lluvia da un respiro por unas horas en Córdoba: la Aemet anuncia un paréntesis antes de la llegada de Nils

La lluvia da un respiro por unas horas en Córdoba: la Aemet anuncia un paréntesis antes de la llegada de Nils

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en una jornada de tregua de lluvias

La Diputación de Córdoba se convierte en escenario de debate sobre la BLET y las oportunidades de crecimiento que ofrece para la provincia

La Diputación de Córdoba se convierte en escenario de debate sobre la BLET y las oportunidades de crecimiento que ofrece para la provincia
Tracking Pixel Contents