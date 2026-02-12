Condenado a 12 años de cárcel por violar a dos menores con discapacidad en Córdoba

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a un total de 12 años de prisión a un acusado de violar a dos menores de edad con discapacidad en una localidad del partido judicial de Pozoblanco (Córdoba). Una vez que los padres de las víctimas denunciaron los hechos, el procesado confesó lo ocurrido a la Guardia Civil.

La sentencia, que ha sido facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recoge que las víctimas tenían 14 y 15 años de edad cuando sufrieron las agresiones sexuales en el año 2023. De esta forma, el tribunal ha considerado probado que, en primer lugar, contactó con ellos y les envió fotografías de sus genitales a través del teléfono móvil, y después de esto les agredió sexualmente de forma continuada.

La primera víctima tenía 14 años de edad cuando comenzaron las agresiones, pero después cumplió 15 años. Los hechos ocurrieron en el local de una entidad social, en una piscina municipal y en un segundo local. También en el verano de 2023 contactó con la segunda víctima y, a pesar de que conocía que tenía 14 años de edad, le propuso mantener un trío con el primer perjudicado. Ese mismo verano agredió sexualmente a esta segunda víctima en su local de fotografía y, después de esto, en el local de la misma entidad social. Las agresiones consistieron, en líneas generales, en felaciones y masturbaciones.

Detenido y a prisión

En enero de 2024, las familias de estos menores denunciaron lo ocurrido y agentes de la Guardia Civil detuvieron al acusado en el mismo día. Esta persona, una vez arrestado, manifestó a los agentes que quería prestar declaración y confesar todos los hechos, y la confesión tuvo lugar el día 14 de enero, asistido de su letrado defensor. Desde entonces, el encartado se encuentra en prisión.

La sentencia recoge que ha ingresado 20.000 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de la sección segunda de la Audiencia Provincial para que se entreguen 10.000 euros a cada uno de los menores como forma de reparación del daño.

En el juicio, celebrado en los últimos días por la Audiencia provincial de Córdoba, el acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado 12 años de prisión por dos delitos continuados de agresión sexual y otros dos delitos de agresión sexual. El tribunal le ha aplicado la atenuante de reparación del daño y la atenuante de confesión.

Entre otras penas y medidas que le han sido impuestas en la condena, el acusado no podrá aproximarse a las víctimas, a una distancia inferior a 150 metros, ni comunicar con ellas durante un periodo de 17 años.