Efectos del temporal

Cerrado en Cabra el acceso al santuario de la Virgen de la Sierra por daños en la carretera tras las lluvias

Como consecuencia, también queda suspendida la celebración de la misa de los domingos

Aviso de peligro en la carretera de acceso al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra, cortada por daños en la calzada tras el temporal.

José Moreno

Córdoba

El acceso al santuario de la Virgen de la Sierra, en Cabra, permanecerá cerrado por tiempo indefinido tras los daños detectados en un tramo de la carretera como consecuencia de las abundantes lluvias registradas en los últimos días.

Según ha informado la junta de gobierno de su real archicofradía, el corte se sitúa a partir de la entrada del camino del paraje de La Viñuela, y afecta tanto al tráfico rodado como a los accesos peatonales por los senderos, que permanecerán igualmente clausurados hasta nuevo aviso.

Personal técnico de la Diputación de Córdoba, titular de la vía, se ha desplazado hasta la zona afectada junto a responsables de la Archicofradía y en coordinación con el Ayuntamiento de Cabra. En la inspección realizada se han detectado diversos desperfectos, entre ellos deslizamientos de los taludes que sustentan varias zonas del asfalto, especialmente en un tramo previo a la curva de entrada del camino de las Revueltas. Asimismo, se han producido desprendimientos de rocas, ramas y otros materiales sobre la calzada, existiendo riesgo de que estos continúen debido a la persistente filtración de agua.

Sin fecha para la reapertura

Hasta que las condiciones meteorológicas permitan una evaluación exhaustiva de la infraestructura y la adopción de las soluciones necesarias, el santuario permanecerá cerrado al público. Como consecuencia, también queda suspendida la celebración de la misa de los domingos.

No obstante, mientras dure esta situación, se habilitará próximamente la emisión en directo las 24 horas de la cámara del santuario a través del canal de YouTube, para que los devotos puedan contemplar y venerar a la imagen de la Virgen de la Sierra de forma telemática.

Desde la junta de gobierno han indicado que se informará puntualmente de cualquier novedad que se produzca y han pedido disculpas por las molestias ocasionadas.

La Diputación de Córdoba oferta 14 plazas fijas para oficial de carreteras por concurso-oposición

Este es el pueblo de Córdoba donde es San Valentín todos los días del año: del banco de los abrazos al rincón del beso

El plan de Baena contra la plaga de palomas que busca proteger salud y patrimonio: capturas y concienciación

La Aemet pone fin a la tregua y activa en Córdoba el aviso amarillo por fuertes vientos para este viernes

Condenado a 12 años de cárcel por violar a dos menores con discapacidad en un pueblo del norte de Córdoba

Cerrado en Cabra el acceso al santuario de la Virgen de la Sierra por daños en la carretera tras las lluvias

Los vecinos de Benamejí, "vigilantes y preocupados" por los efectos del temporal en la grieta reabierta

Una víctima de trata de blancas denuncia tras escapar a Córdoba una red de prostíbulos en Málaga y Marbella

