Salvador Fuentes, sobre el derribo de una tapia de 50 metros en Castro del Río: "La muralla está intacta"

La muralla histórica de Castro del Río está "intacta" a pesar de la caída de un muro de tapial de unos 50 metros que se desprendió en la noche del pasado lunes debido a los efectos del temporal. Así lo han asegurado este miércoles tanto el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, como el alcalde del municipio, Julio Criado, que han visitado de nuevo la zona menos de 48 horas después del incidente.

Fuentes ha asegurado que "la muralla está intacta" después de repasar los primeros análisis de los técnicos. Lo que se ha caído es un muro de tapial de unos 50 metros de largo que ha terminado afectado a cinco viviendas en el entorno de la plaza Castilla del Pino de Castro del Río, sin que haya daños personales.

Salvador Fuentes y Julio Criado, junto al muro de tapial derribado por el temporal en Castro del Rïo. / CÓRDOBA

La muralla histórica de Castro del Río tiene origen árabe y fue construida en el siglo XII por los almohades, por lo que data de poco antes de la reconquista cristiana de todo el valle del Guadalquivir. En su base está hecha de mampostería, pero posteriormente fue recrecida con muros de tapial, una parte de los cuales se han visto afectados esta semana. El desprendimiento fue provocado por la acción conjunta de la lluvia y el viento: la primera empapó y debilitó el muro que se ha caído, mientras que el vendaval del lunes terminó por derribarlo.

Tareas de reconstrucción

Ahora queda la reconstrucción, una tarea en que colaborarán tanto la Junta como el Ayuntamiento. Fuentes ha asegurado que ya se han solicitado los permisos a la Consejería de Cultura, puesto que la fortificación está declarada como Bien de Interés Cultural. El presidente de la Diputación ha explicado que "hemos encargado una memoria con toda la urgencia del mundo para liberar recursos" y poder actuar en la zona cuanto antes.

La intervención consistirá en cambiar la tapia que se ha caído para sustituirla por un mirador y evitar el "efecto pantalla" que puede generarse en condiciones como las actuales. Mientras se obtienen los permisos de la Junta, los técnicos de la Diputación y el Ayuntamiento están trabajando sobre el terreno para retirar los escombros y "devolver la seguridad a las cinco casas afectadas", en palabras de Fuentes.

Mejora del tiempo desde el lunes

El máximo responsable de la institución provincial ha recalcado que “vamos a actuar con urgencia, pero hay que esperar a que el tiempo se normalice que, según las previsiones, será a partir del lunes cuando empecemos a tener más estabilidad climática”. De momento, según Fuentes, “el Ayuntamiento está realizando la limpieza de la zona y los servicios de la Diputación están haciendo una labor de auditoría, aunque no será hasta que las aguas se retiren cuando podremos ver la situación real de los daños que ha provocado el temporal”.

Finalmente, ha concluido que “vamos a hacer todo lo posible para contar con los recursos económicos suficientes para que los ayuntamientos dispongan de los fondos para hacer frente con urgencia a las infraestructuras dañadas y, especialmente, aquellas incidencias que estén provocando el desalojo de personas”.

Por su parte, Criado ha agradecido la “rápida intervención de la Diputación y el compromiso de la institución provincial para solucionar esta emergencia con la mayor celeridad posible, ante una situación tan compleja como la que se ha producido con el tren de borrascas que hemos sufrido estos días”.