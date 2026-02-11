Orientación educativa
El Salón del Estudiante de Lucena eleva su oferta a 65 expositores y prevé 6.300 visitas de varias provincias
El evento, que celebra su vigésimo segunda edición del 17 al 19 de febrero, espera recibir a estudiantes de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén
La incorporación de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, la entidad lucentina de discapacitados y multifuncional Amara y varios institutos extienden este año la oferta académica del Salón del Estudiante de Lucena y la elevan hasta los 65 expositores. La vigésimo segunda edición, que se celebrará la próxima semana, del 17 al 19 de febrero, logra nuevamente superar las cifras de años anteriores y ya hay concertadas 6.300 visitas, correspondientes a institutos radicados en las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén.
El Pabellón Polideportivo Antonio Ruiz-Canela permanece como sede de un encuentro formativo y profesional "de referencia en Andalucía", afirmaba durante la presentación oficial la concejala de Educación, Miriam Ortiz. La organización distribuye en varios pasillos y estancias a 22 universidades y 27 institutos, con ramas de formación profesional –básica y de grados medio y superior-, así como de enseñanzas de régimen especial.
La oferta de información sobre estudios superiores, FP y salidas profesionales vertebran este proyecto que, durante la jornada del miércoles, establece una apertura también en horario de tarde, desde las 15.30 a las 19.00 horas, con el objetivo de que las familias participen "en una decisión conjunta" sobre la orientación laboral.
El lema es Tu futuro empieza ahora y, entre las instituciones asistentes para divulgar sus estudios y servicios figuran el Servicio Andaluz de Empleo, las escuelas de formación de la Madera y la Joyería, los centros cordobeses Dionisio Ortiz y Mateo Inurria o los centros de educación permanente, además de conservatorios, oenegés, fundaciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Guardia Real.
Sesiones específicas y conferencias en dos institutos
Los institutos Marqués de Comares y Clara Campoamor de Lucena albergan, junto al pabellón, las sesiones específicas y conferencias sobre acceso y preinscripción en la Universidad; marca personal y emprendimiento; ingreso en los cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas; escuelas oficiales de idiomas; profesión de técnico en eficiencia energética y energía solar; interpretación del mercado laboral y perfiles profesionales vinculados a la futura Base Logística del Ejército.
Una actividad "pionera", destacaba Miriam Ortiz, reunirá el miércoles, a las 17.30 horas en el IES Marqués de Comares, a profesores de la Universidad de Córdoba, de Ciencias, Humanidades, Ingeniería y Salud, a través del Centro de Desarrollo Territorial de Lucena, con las familias "en un contexto más relajado, tomando un café por la tarde", con la finalidad de transmitir información acerca de notas de acceso, salidas profesionales, alojamientos, plan de estudios o becas.
Casi 33.000 euros de presupuesto
La comisión coordinadora del Salón del Estudiante integra a técnicos de la delegación municipal de Educación, orientadores de todos los institutos de la localidad y personal de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo. Paqui Cerezo, en representación de la delegación territorial de la Junta, destacó las oportunidades "enriquecedoras para ver oportunidades y opciones de salida y formación profesional".
El Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 27.800 euros, complementado con una subvención de 5.000 euros, otorgada por la Diputación de Córdoba.
Finalmente, Miriam Ortiz admitió que "la intención sigue siendo" trasladar el Salón del Estudiante a las pistas cubiertas de la Ciudad Deportiva, puntualizando que "no sé cuándo será", porque continúa sin acometerse la imprescindible actuación basada en la instalación del sistema contra incendios.
