Piden que la estación sea calificada como de obligado servicio público

La plataforma Que pare el tren en Los Pedroches demanda la puesta en valor y la mejora de los servicios en la estación Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, en este año en el que se cumplen 12 desde su apertura y ahora que el vital como nudo de enlace de trenes entre Madrid y Andalucía tras interrumpirse la vía después del fatal accidente ferroviario de Adamuz, pasando a diario por ella miles de pasajeros.

Este colectivo celebró en la tarde de ayer una reunión comarcal en el CIE de Villanueva de Córdoba en la que su presidenta, Daría Romero, reiteró la importancia de la estación «para la economía, la vida de los ciudadanos y el futuro de la comarca». Cuando la vía se repare, la estación volverá con sus paradas habituales y por eso la plataforma se ha puesto en marcha para que esta, «que se ha constatado que es estratégica», obtenga la calificación de Obligación de Servicio Público, «como la tienen otras estaciones como la nuestra». Esa declaración permitirá «resolver de manera efectiva las reclamaciones que hacemos e incluso reducir los precios de los billetes».

En ese sentido, Romero instó a que se reparen las deficiencias del edificio y que se dote de personal suficiente, además de aumentar las paradas de trenes, incluyendo la conexión con el sur y con el norte a primeras horas de la mañana y últimas de la noche. También reclamó la parada de trenes directos a Barcelona y la eliminación de los cupos de billetes que impiden el uso del tren para transportar grupos de viajeros. Igualmente abogó por solicitar a la Junta que posibilite la conexión por autobús de los pasajeros de todos los trenes con los núcleos urbanos de la comarca.

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, indicó que se sumaba a la reclamación de la declaración de la estación como de Obligado Servicio Público y que había solicitado reuniones con Adif por el estado en el que se encuentra la estación, además de con Renfe y el Ministerio para lograr más paradas, entre ellas las del tren de primera hora con Córdoba, que fue eliminado, «y por supuesto, la consecución del Obligado Servicio Público». Entre los acuerdos de la reunión se encuentran realizar una moción para llevarla a los 17 ayuntamientos de la comarca y a la Mancomunidad, pedir el apoyo de los alcaldes, crear un grupo de trabajo para coordinar tareas y sin descartar la vuelta a las reivindicaciones, a expensas del resultado de las reuniones solicitadas por el alcalde.

Uno de los asistentes a la reunión fue el locutor jarote Justo Molinero, de paso por Villanueva, que se comprometió a «echar una mano para que paren aquí los trenes que van a Barcelona». n