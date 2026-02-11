Palma del Río vuelve a dedicar un mes a su producto estrella, la naranja

Este miércoles se ha presentado la programación del Mes de la Naranja, un evento organizado por el Ayuntamiento de Palma del Río con la colaboración del GDR Medio Guadalquivir, EMPA, Palmanaranja y la Junta de Andalucía. En la presentación, Matilde Esteo, alcaldesa de la ciudad, ha expuesto que se prepara todo este programa de actividades "para poner a la mejor naranja del mundo en el sitio que se merece", sintiéndose orgullosa de este producto que no sólo potencia como alcaldesa, sino también como presidenta del GDR Medio Guadalquivir.

Fuente Carreteros será el municipio invitado

El municipio invitado en esta edición será Fuente Carreteros. Esteo ha informado de que ya ha mantenido un encuentro con el alcalde, Alberto Ruiz, para que los carretereños también disfruten de actividades en torno a esta fruta para "educar y saber el valor de nuestro producto", según Esteo. La alcaldesa también ha recordado los momentos vividos por el temporal, ya que el cartel anunciador lleva "un dibujo de un niño palmeño, en el que están las huertas palmeñas y los dos ríos de Palma del Río".

El delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, ha recordado que son "momentos complicados para el sector" debido al tren de borrascas y las inundaciones de los últimos días y que desde Agricultura se están centrando en evaluar los daños y los efectos productivos. Después vendrán las ayudas para el sector, que ha calificado Acosta como "vitales" y ha recordado que tendrán que poner "todos los recursos necesarios" para solventar esta situación. Acosta habla ya de "una pérdida de en torno a un 20% de efectos de producción primaria en la provincia de Córdoba".

Autoridades y empresarios muestran el cartel anunciador del Mes de la Naranja de Palma del Río. / J. Muñoz

Promoción en bares y restaurantes

José Ramón Ruger, presidente de la asociación de empresarios EMPA, ha indicado que se trabaja "para que esa calidad exquisita de la naranja también se traslade a las empresas de Palma del Río". La asociación colaborará con la formación, dando visibilidad a oportunidades laborales y dando a conocer el producto en "desayunos con naranja", donde bares y restaurantes ofrecerán zumo de naranja al pedir el desayuno.

Palmanaranja también participa en este evento "aportando producto por parte de todos nuestros asociados y poniendo a disposición nuestros almacenes e instalaciones para las visitas que requieran", como ha afirmado el presidente de la asociación profesional citrícola, Antonio Carmona.

Objetivo: mantener la comercialización

Carmona ha destacado que este tiempo "dificulta la comercialización y pone en riesgo el acceso a algunos mercados porque puede entrar algún sustituto, sobre todo países terceros". Es por ello por lo que están "haciendo todo lo que podemos por intentar mantener la comecialización". A pesar del momento, Carmona respira aliviado esperanzado en las ayudas de la Junta de Andalucía y con la tranquilidad de que "pantanos como La Breña e Iznájar van a garantizar la capacidad de riego durante dos o tres años".

Actividades previstas en torno a la naranja

Este es el décimo cuarto año que se realiza el Mes de la Naranja, según ha recordado la concejala de Turismo, Mari Ángeles Zamora, "donde mostramos a visitantes, a turistas, a palmeños, la importancia de los cítricos en nuestra ciudad y en nuestro alrededor".

Entre las actividades previstas, habrá charlas y catas en colegios de Palma del Río, Posadas, Hornachuelos, Fuente Palmera y Fuente Carreteros. También para los peques habrá un concurso de dibujos de La huerta y la naranja, que formarán parte de una exposición en los escaparates de Palma del Río. Otro concurso será el de fotografía de El río, la huerta y la naranja y un encuentro de vespas organizado por el Vespa Club de Palma del Río. Habrá también una cata dirigida de naranja, el Desayuno con naranja que organiza EMPA en los bares y restaurantes y el denominado Día de la Naranja, con convivencia en el paseo Alfonso XIII en torno a asociaciones, migas, postres y bailes.

Este año habrá una novedad con los concursos “Naranchef y Naranchef Kids” donde podrán elaborar un plato con naranja para participar en este concurso. Dentro de la programación también existen visitas guiadas a las industrias de cítricos, visitas a los pagos de huerta y el tercer foro de innovación de cítricos.