Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a nueve años de cárcel y al abono de 3.079.286 euros a una madre que provocó parálisis cerebral y sordoceguera a su bebé cuando tenía cuatro meses de vida. En la sentencia, que ha sido facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la sección tercera considera probado que la víctima presentaba síndrome del niño zarandeado y síndrome de maltrato infantil continuado.

El bebé fue ingresado en febrero de 2016 en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital Reina Sofía con diversas lesiones como un traumatismo craneoncefálico grave, hemorragias retinianas bilaterales y fracturas costales antiguas en fase de callo. Sus lesiones derivaron además en alteraciones estructurales del encéfalo.

En esta situación, tuvo que permanecer 39 días hospitalizado, de los que 18 días estuvo en la UCI. Asimismo, requirió cuatro hospitalizaciones posteriores. Entre las secuelas sufridas por la víctima se hallan una epilepsia con trastorno de la conciencia-generalizadas y parciales complejas; sordera; ceguera; parálisis cerebral infantil y deterioro intelectual y/o psíquico. Diez días después de su ingreso en la UCI, el menor fue declarado provisionalmente en situación de desamparo, pasando a estar bajo la tutela de la Consejería de Salud.

Problemas de salud mental y adicciones

El tribunal considera que no ha quedado acreditado que la pareja de la madre tuviera participación en los hechos, por lo que ha sido absuelto. Acerca de la progenitora, destaca que ha sido consumidora de sustancias estupefacientes e "incluso en el análisis de drogas en orina del menor, el mismo dio positivo en benzodiacepinas".

Entre otros hechos, señala que la ahora condenada estuvo ingresada en una vivienda tutelada, "la cual abandonó por una fuerte discusión con otra usuaria estando embarazada" de su hijo. Además, está diagnosticada de un trastorno de personalidad límite, un trastorno adaptativo con alteraciones de la conducta y de las emociones, así como de un trastorno por uso de sustancias. También recuerda que "se inició un procedimiento de desamparo de su otro hijo y de éste".

Cárcel e indemnización millonaria

La progenitora ha sido condenada como responsable de un delito de lesiones con las agravantes de abuso de superioridad y de parentesco, y la atenuante de dilaciones indebidas. La Audiencia le ha impuesto nueve años y un día de prisión, y la prohibición de aproximarse a su hijo, a una distancia inferior a 200 metros, o comunicar con él durante diez años y un día.

Entre otras medidas, tendrá que indemnizar a la víctima en la cantidad de 3.079.286 euros y al Servicio Andaluz de Salud en 680.000 euros por los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura a su hijo.