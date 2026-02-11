Iznájar licita el equipamiento para crear un centro de Formación Profesional en soldadura y electricidad.

El Ayuntamiento de Iznájar ha sacado a licitación el suministro de equipamiento técnico necesario para la puesta en marcha de cursos de Formación Profesional en soldadura y electricidad, un paso clave para la creación de un centro formativo estable en el municipio.

La licitación, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un presupuesto cercano a los 50.000 euros y un plazo de ejecución de 20 días, e incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del material necesario para impartir certificados de profesionalidad homologados en especialidades vinculadas a la soldadura de estructuras metálicas y la electricidad.

Un paso estratégico dentro de Innova Iznájar

Esta actuación se enmarca en el proyecto Innova Iznájar, que cuenta con un presupuesto global de 221.089,53 euros y se desarrolla a lo largo de dos anualidades, con actuaciones iniciadas en 2025 y ejecución prevista durante 2026. El programa está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro de la línea de ayudas a proyectos innovadores de entidades locales.

El alcalde ha señalado que “esta licitación es un paso decisivo para que el municipio pueda dejar inscrito su centro de formación y homologadas las especialidades durante este año, lo que permitirá acceder posteriormente a los programas de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía”.

Formación alineada con el mercado laboral

El objetivo municipal no se limita a la organización de cursos puntuales. “Queremos crear una infraestructura formativa estable, alineada con las necesidades reales del mercado laboral, que ofrezca oportunidades de empleo y emprendimiento en profesiones con alta demanda de mano de obra cualificada”, ha destacado el regidor.

El proyecto conecta además con otras líneas de actuación como BdTierras, mediante la cual el Ayuntamiento pone a disposición de empresas y emprendedores naves y locales municipales. De este modo, las personas que se formen en el centro podrán contar no solo con capacitación profesional, sino también con espacios donde iniciar su actividad económica, cerrando un ciclo completo de formación, emprendimiento y desarrollo local.

Desde el Ayuntamiento subrayan que este enfoque integral permitirá retener talento, generar empleo y facilitar nuevas iniciativas empresariales, contribuyendo a fijar población y diversificar la economía local, objetivos centrales de Innova Iznájar.